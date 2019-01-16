TMO'ya verilen yetki üretimi olumsuz etkiler

16 Ocak 2019

Ali Ekber YILDIRIM

İZMİR- Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yıl sonuna kadar Toprak Mahsulleri Ofisi'ne sıfır gümrükle 1 milyon ton buğday, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır, 100 bin ton pirinç ve 100 bin ton bakliyat (nohut, mercimek, kuru fasulye, bakla) ürünleri olmak üzere toplamda 2.6 milyon tonluk ithalat yetkisi verildi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen 2.6 milyon tonluk ithalat yetkisi 31 Aralık 2019 tarihine kadar kullanılabilecek. Her yıl verilen ithalat yetkisi piyasanın durumuna ve ihtiyaca göre değerlendiriliyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, piyasaları izleyerek ihtiyaç duyduğunda bu ürünleri ithal ediyor. Ayrıca verilen yetki, 2.6 milyon tonluk ürünün tamamının ithal edilmesi anlamına gelmiyor. Bazı yıllar verilen yetkinin sadece bir bölümü kullanılıyor. Bazı yıllar ise yetki kapsamında verilen ithalat miktarı yetmediği için ek kararname ile ithal edilecek ürün miktarı artırılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen 2.6 milyon tonluk sıfır gümrüklü ithalat yetkisi, buğday, arpa, mısır, pirinç ve bakliyat üretimi üzerinde olumsuz etkisi olacaktır. Bu ürünleri eken üreticiler ithalat baskısını her zaman hissedecek.Bundan iki yıl önce hububat hasadının yapıldığı dönemde 27 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile canlı hayvan ve et, buğday,arpa ve mısır ithalatında g gümrük vergisi indirilmiş ve çiftçi çok büyük zarar görmüştü. Şu anda hasat yok. Fakat, ithalat yetkisi yıl boyunca kullanılacağı için çiftçi tedirgin olacak.

Tüketici ithal ürünlerle mi korunacak?

Toprak Mahsulleri Ofisi'ne verilen ithalat yetkisinin temel gerekçesi iç piyasada artan fiyatların ithalatla düşürülmesi olarak sunuluyor. Piyasayı düzenleme görevi verilen Toprak Mahsulleri Ofisi, fiyatı artan ürünleri ithal ederek piyasayı düzenleyecek ve tüketicinin yüksek fiyattan olumsuz etkilenmesi önlenecek.Türkiye daha fazla üretim yapsa ve Toprak Mahsulleri Ofisi, ithalat yerine üreticiden aldığı ürünlerle piyasayı düzenlese hem üretici hem tüketici hem de ülke ekonomisi için daha yararlı olmaz mı?

İthalat yok deniliyor, yetki veriliyor

Yıllardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan bütçe görüşmelerinde , muhalefet partilerinin soru önergeleri üzerine hükümet yetkilileri buğday ithal edilmediğini savunur. Bu yıl da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında buğday ithalatı tartışması yaşanmıştı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli buğday ithal edilmediğini, makarna,bisküvi ve diğer ürünler için ithalat yapıldığını dile getirmişti. Her yıl verilen ithalat yetkisi ile Türkiye buğday ithal ediyor. Son yıllarda ortalama 4-5 milyon ton buğday ithalatının yarısından fazlası Rusya'dan yapılıyor.



İthalat yetkisi verilen ürünler(ton)

Buğday: 1.000.000

Arpa: 700.000

Mısır: 700.000

Pirinç: 100.000

Bakliyat: 100.000

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