TMO'ya sıfır gümrükle tahıl ithalatı yetkisi

16 Ocak 2019

ANKARA(DÜNYA)-Cumhurbaşkanlığının 649 sayılı kararı ile TMO’ya gümrüksüz olarak ithal edilmek üzere, 2 milyon 600 bin tonluk, bakliyat ve hububat için tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karar kapsamında TMO’ya;, 0713 GümrükTarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) 100 bin ton kuru baklagil yanı sıra, 1 milyon ton buğday ve mahlut, 700 bin ton arpa, 700 bin ton mısır ve 100 bin ton pirinç için gümrüksüz ithalat yetkisi verildi.

Kararda yer alan miktarlar dışında yapılacak ithalatta, İthalat Rejimi Kararında öngörülen gümrük vergisi oranları uygulanacak. Buradaki tarife kontenjanları, bir takvim yılı için tahsis edildi ve her takvim yılı için yeniden tahsis yapılacak.

İthalat, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenecek ithalat lisansı ile yapılabilecek ve ithalat lisansları üçüncü kişilere devredilemeyecek.

İşlenmiş domates için de gümrük vergisi sıfırlandı

Diğer taraftan, sirke veya asetik asitten başka usulle hazırlanmış konserve edilmiş domates için 25 bin ton gümrüksüz tarife kontenjanı açıldı.

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, 2002.90.11.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu(GTİP) net muhtevası 1 kg’ı geçen hazır ambalajlarda olanlar(200 kg ve üzeri ambalaj), 2002.90.31.00.00 GTİP’li net muhtevası 1 kg’ı geçen hazır ambalajlarda olanlar(200 kg ve üzeri ambalaj) ile aynı içerikte 2002.90.91.00.00 GTİP’li ürün için toplam 25 bin tonluk gümrüksüz tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı 31 Mayıs 2019’a kadar kullanılabilecek.

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Yağlık ayçiçeği ithalatına tarife kontenjanı

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