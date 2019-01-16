Pamuk ve sentetik iplik ithalatına ek gümrük vergisi
Bazı pamuk ve sentetik ipliklerin ithalatında yüzde 5-8 oranlarında ek gümrük vergisi alınacak.
Bazı pamuk ve sentetik ipliklerin ithalatına ek gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında ithal edilen ürünlerden AB ve Türk menşeli olmayanlarından yüzde 5-8 ek gümrük vergisi tahsil edilecek.
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Kaynak: Reuters