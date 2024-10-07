Tokat'ın Erbaa ilçesinde 2024 fındık gelir hacmi: 500 milyon lira

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, fındık üretimine ciddi destek verdiklerini söyledi ve ekledi:

"Erbaa'da yaklaşık 4 bin tona yakın fındık üretiminden bahsediyoruz. Biliyorsunuz lokomotif ürünümüz yapraktır. Her türlü sebze meyvenin yetiştiği bir bölgedir burası. Ama bunların yanı sıra fındıkta yıllık 500 milyon civarında gelir sağlayarak fındık üreten iller arasında Tokat'ı da Erbaa ile beraber biz bu listeye dahil etmiş oluyoruz" dedi.

Erbaa'da yaklaşık 600 çiftçinin 30 bin dönümlük alanda farklı türde ürettiği fındıkta, bu yıl mevsim şartlarının da uygun olması sebebi ile verimin iyi olduğu kaydedildi.