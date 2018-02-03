Traktör satışlarında "kuraklık" etkisi

03 Şubat 2018

Kış mevsiminin kurak geçmesinin traktör ve ekipman satışlarını olumsuz etkilediği belirtildi.

TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisi için büyük öneme sahip tarım sektörünün kuraklık riskiyle karşı karşıya bulunduğunu, bunun çiftçinin psikolojisi ve beklentilerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Bu kış Anadolu'da birçok bölgeye neredeyse hiç kar yağmadığını, toplam yağışlarda da beklentilerin gerçekleşmediğini ifade eden Votta, "Bu kuraklık olayı çiftçilerde endişe yaratıyor. Bu dönemlerde yeni ekipman yatırımı konusunda daha çekimser davrandıklarını söyleyebiliriz. İklimle alakalı değişikliklerin bizim de gözümüzü korkuttuğunu ifade edebiliriz. Pazar büyümeye devam ediyor ama çok da büyük bir patlama beklemiyoruz. Yüzde 20'ler seviyesinde bir büyüme olmayacak."

2017'de rekor kırıldı

TÜMOSAN Genel Müdür Yardımcısı Serhun Olgun da Türk traktör pazarının dünyanın 4'üncü büyük pazarı olduğunu, sektörün her yıl yüzde 5 ila yüzde 8 arasında büyüdüğünü söyledi.

Traktör pazarının geçen yıl ise yüzde 8,5 büyüdüğünü, 72 bin araç satıldığını kaydeden Olgun, bunun bir rekor olduğuna dikkat çekti.

Pazarın yılın ilk ayına, geçen yılın aynı dönemine göre gerilemeyle girdiğini, bunda kuraklığın etkisinin olduğunu gözlemlediklerini aktaran Olgun, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin birçok bölümünde kuraklık söz konusu. Geciken yağışlar, özellikle kar yağmaması nedeniyle çiftçinin kafasında belirsizlik var. Öyle tahmin ediyoruz ki mart sonuna doğru çiftçi psikolojik olarak rahat edecek. Mart sonuna kadar alımlarını erteleyecek gibi gözüküyor."

Türkiye'de üretilen traktörlerin dünyanın her yerine gittiğini, TÜMOSAN olarak Avrupa ve Afrika pazarlarına odaklandıklarını belirten Olgun, çiftçinin traktörün yakıt masrafına artık daha çok önem verdiğini, "çekişi çok yakışı az olsun" talebiyle kendilerine geldiğini sözlerine ekledi.