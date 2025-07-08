Türk çayı yılın ilk yarısında 104 ülkede alıcı buldu

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'den ocak-haziran döneminde 104 ülkeye 3 bin ton çay ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu ihracattan da 16 milyon 991 bin 796 dolar gelir sağlandı.

Ülkeden geçen yılın ilk yarısında da 2 bin 897 tonluk çay ihracatından 13 milyon 909 bin 313 dolar gelir elde edilmişti.

Belçika, Birleşik Krallık ve KKTC en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu.

Bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 778 bin dolar, Birleşik Krallık'a 2 milyon 61 bin dolar ve KKTC'ye 1 milyon 549 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Çay ihracatının yüzde 58'i Rize'den

Türkiye'den yapılan çay ihracatının yüzde 58'i Rize'den gerçekleştirildi.

Rize'den yılın ilk yarısında 23 ülkeye 2 bin 155 ton çay ihraç edilerek, 9 milyon 877 bin 506 dolar gelir elde edildi.

Belçika, KKTC ve ABD, kentten en fazla çay ihraç edilen 3 ülke oldu. Rize'den bu dönemde Belçika'ya 7 milyon 744 bin dolar, KKTC'ye 718 bin dolar ve ABD'ye 310 bin dolarlık çay satıldı.

"Hedefimiz çay ihracatında hem pazar hem de ürün çeşitliliğini artırmak"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, ülke ve bölge açısından çayın önemli bir ihraç ürünü olduğunu söyledi.

Çay dış satımından yılın ilk yarısında elde edilen gelirin umut verici olduğunu belirten Turgut, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 5, değerde ise yüzde 22 artış sağladık. Bu artış, Türk çayına olan ilginin hem geleneksel pazarlarda hem de yeni ülkelerde arttığını ortaya koyuyor." diye konuştu.