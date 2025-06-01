Türkiye süt üretiminde Avrupa’da ilk üçte: Üreticiye 4 yılda 19 milyar lira destek

İnek sütü üretiminde Avrupa’da üçüncü sırada yer alan Türkiye, 2020-2024 döneminde üreticiye toplam 19,1 milyar lira destek sağladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye’nin toplam çiğ süt üretimi yüzde 4,7 artışla 22,5 milyon tona ulaştı. Bu miktarın yüzde 93,6’sını inek sütü oluşturdu.

Bakanlık, çiğ süt üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla destekleme politikasını 2024 itibarıyla yeniden yapılandırdı. Yeni modelde temel desteklerin yanı sıra, kalite ve verimliliği önceleyen kriterlere göre yönlendirici destek kalemleri uygulamaya alındı.

Özellikle kadın ve genç üreticilerin yanı sıra kalite kriterlerini karşılayan aile işletmeleri ve ari işletmelere ilave prim ödemeleri yapılırken, bölgesel üretim planlaması da teşvik ediliyor.

Tüketim 263 litreye ulaştı

Kişi başına yıllık süt ve süt ürünleri tüketimi yaklaşık 263 litre olarak hesaplanırken, ticari süt işletmelerinin toplayıp işlediği inek sütü miktarı da artış gösterdi. 2024 yılı mart ayı itibarıyla toplanan süt miktarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 1 milyon 15 bin tona yükseldi. Ocak-mart döneminde ise artış oranı yüzde 1,4 oldu.

İçme sütü üretimi mart ayında yıllık bazda yüzde 6,2 artışla 148 bin 525 tona, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 1,1 artışla 431 bin 927 tona çıktı.

2024 desteği 5,5 milyar lirayı aştı

Son beş yıllık dönemde çiğ süt üreticilerine yapılan destek ödemeleri yıllar itibarıyla artış gösterdi. 2020’de 2,2 milyar lira olan destek tutarı, 2023’te 4,3 milyar liraya, 2024’te ise 5,5 milyar liraya ulaştı. Böylece 2020-2024 döneminde toplam destek 19 milyar 89 milyon lira oldu.