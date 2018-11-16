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"Türkiye'nin buğday üretimi kendi kendine yeterli"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, gündemde yer alan buğday tartışmalarına ilişkin olarak "Türkiye'nin buğday üretimi kendi kendine yeterli." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin buğday üretimi kendi kendine yeterli
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tondur. İhracatımız 7,35 milyon ton, ithalatımız mamul madde dahil 5 milyon ton. Türkiye'nin, fakir fukaranın buğdayı, ekmeği üzerinden spekülasyon yapılmasına müsaade etmem. Türkiye'nin buğday üretimi kendi kendine yeterli." dedi.

Kaynak: AA

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