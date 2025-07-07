TÜSEDAD: Çiğ sütün litre fiyatı en az z 21 TL olmalı

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği, 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak sıcak çiğ süt fiyatının en az 21 TL olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, süt üretiminin yalnızca hayvancılık değil, aynı zamanda gıda sanayi, yem, lojistik, perakende ve kırsal istihdamla doğrudan bağlantılı olduğu hatırlatılarak, fiyatın sadece üreticiyi değil, tüm gıda zincirini etkilediği vurgulandı.

Dernek, mevcut koşullarda süt üreticilerinin ciddi maliyet baskısı altında olduğunu belirtti. Yem, enerji, işçilik ve bakım giderlerinin hızla arttığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu fiyat tercihe bağlı değil, üretimin sürdürülebilirliği için zorunluluktur” denildi.

"Üretici üretmezse, zincir kırılır"

Dernek açıklamasında, fiyatın sadece üreticiyi değil, aynı zamanda sanayi, lojistik, perakende ve tüketici zincirini de doğrudan etkilediği belirtilerek şu ifadeye yer verildi:

“Üretici üretmezse, gıda sanayi işleyemez, lojistik sektörü taşıyacak ürün bulamaz, raflar boş kalır, tüketici sağlıklı ve yerli ürüne erişemez. İthalat zorunluluğu artar, ekonomik denge bozulur.”

Söz konusu fiyat talebinin ne kısa vadeli kazanç ne de refah beklentisi olduğu ifade edilirken, “Bu adım, üreticinin ayakta kalmasını, tüketicinin yerli ve güvenilir süte erişimini güvence altına alacak bir denge fiyatıdır” değerlendirmesi yapıldı.