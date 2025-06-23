Tütün ihracatı 7 yıl sonra yeniden 1 milyar doları aştı

Ege Bölgesi’nin geleneksel tarım ürünlerinden tütün, 7 yıl sonra yeniden 1 milyar dolar barajını geçti. Tütün sektörü, 2024-2025 döneminde artan ortalama ihracat fiyatlarının etkisiyle gelir bazında güçlü bir performans ortaya koydu.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği (ETİB), 2025’in ilk beş ayında ihracatını yüzde 7 artırarak 394 milyon dolara yükseltti. Böylece sektör, son bir yıllık dönemde yüzde 10’luk artışla 915 milyon dolardan 1 milyar 4 milyon dolara çıkarak 2018’den bu yana ilk kez 1 milyar dolar sınırını aştı.

En yüksek ihracat kalemi 206 milyon dolarla sigara olurken, onu 101 milyon dolarla yaprak tütün ve 47 milyon dolarla sigaralık tütün izledi. Nargilelik tütün ihracatı ise yüzde 17 artışla 39,5 milyon dolara çıktı.

"Ortalama fiyatlar sayesinde artış yakalandı"

Dünya genelinde sigara tüketiminin yatay seyrettiğine dikkat çeken ETİB Başkanı Ömer Celal Umur, “Miktar bazında artış sağlayamasak da, ortalama ihraç fiyatlarının yükselmesi ihracat gelirini artırdı. Sektör olarak hedefimiz 1 milyar dolarlık ihracatı sürdürülebilir kılmak” dedi.

Yerli tütün kullanım oranının 2025 itibarıyla sigaralarda en az yüzde 30 olması zorunluluğunun üretimi artırdığına dikkat çeken Umur, özellikle büyük yapraklı Virginya ve Burley tütünlerinin kalite kazandıkça ihracat potansiyelinin de artacağını ifade etti.

2025 sezonunda Türkiye genelinde 80 milyon kilogram tütün üretimi hedefleniyor. Bunun yaklaşık 30 milyon kilosunu büyük yapraklı türler oluşturacak.