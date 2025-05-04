TZOB Başkanı Bayraktar son durumu açıkladı: 65 il don felaketinden olumsuz etkilendi

TZOB Başkanı Bayraktar, 65 ilde meyve bahçelerinin don felaketinden ağır hasar gördüğünü belirterek üreticiye acil destek çağrısı yaptı.

Bayraktar, Dulkadiroğlu ve Çağlayancerit ilçelerindeki incelemelerinde, kayısı, kiraz, ceviz, Antep fıstığı, badem, elma ve üzüm bahçelerinde ciddi zararlar tespit edildiğini aktardı. Bazı bahçelerde yalnızca meyve tomurcuklarının değil, ağaç gövdelerinin dahi zarar gördüğünü ifade eden Bayraktar, zarar oranlarının yer yer yüzde 100'e ulaştığını belirtti.

Üreticilerin ayrıca dolu yağışı nedeniyle de ek zararlara uğradığını söyleyen Bayraktar, “Dolu, don afetinden kurtulan ürünlerde de ciddi tahribata yol açtı” diye konuştu.

Mevsimsel kaymalar tarımı olumsuz etkiliyor

Ocak ayından bu yana yaşanan mevsim kaymalarının bitkisel üretimi ciddi biçimde etkilediğine dikkat çeken Bayraktar, “Kışın sonbaharı, sonbaharda yazı yaşadık. İlkbaharda ise kar yağdı ve ardından şiddetli don geldi. Bu dalgalanmalar, tarımsal üretim takvimini alt üst ediyor” dedi.

Bayraktar, 10 Nisan’dan itibaren üç gün boyunca yaşanan don olayında, Türkiye’nin birçok bölgesinde sıcaklıkların -15 ila -20 dereceye kadar düştüğünü, bunun da özellikle meyve üretiminde ağır hasara yol açtığını söyledi.

Üretici devlet desteği bekliyor

Don afetinden zarar gören üreticilerin, destek mekanizmalarının hızla devreye girmesini beklediğini vurgulayan Bayraktar, “Bu yıl ürün alınamayacak, bazı bahçelerde ise gelecek yıl da meyve tutumu olmayacak. Üretici maliyetleri üzerinden destek verileceği belirtiliyor, bunu olumlu karşılıyoruz. Ancak uzun vadeli bir destek planına da ihtiyaç var” değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürün bazlı maliyet çizelgeleri üzerinden üreticilere destek sağlayacağını açıkladığını, bu kapsamda fatura ibrazı gerekmeksizin ödeme yapılacağını ifade etti.

Gaziantep, Hatay, Adana ve Mersin de etkilendi

Kahramanmaraş dışında Gaziantep, Hatay, Adana, Mersin ve Kilis gibi illerde de ürün kayıplarının yaşandığını söyleyen Bayraktar, sahadan gelen bilgilerin Ankara’da değerlendirildiğini ve TZOB olarak zarar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.