TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Doğal afetler tarım sektörünü derinden etkiledi'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki çiftçilerle bir araya geldi.

Bayraktar, Mihalıççık ilçesinde zirai dondan kiraz bahçelerini inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

'Doğal afetler tarım sektörünü derinden etkiledi'

Gazetecilere açıklamalarda da bulunan Bayraktar, yaşanan doğal afetlerin tarım sektörünü derinden etkilediğini söyledi.

İlkbahar ayında beklenen yağışların gelmediğine ve sıcaklığın mevsim normallerinin altında gittiğine dikkati çeken Bayraktar, "Nisan ayında bir miktar yağış geldi buna sevindik. Kar yağışı geldi ama beklemediğimiz bir olay oldu, ardından don felaketi geldi." dedi.

Bayraktar, gezdiği 30 kentte de zirai don ve kuraklık felaketinin tarım ürünlerini zarara uğrattığını belirterek, "Geçen hafta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeydim. O bölgede de kuraklık bitkisel üretimi etkiliyor. Oradaki mercimek, arpa ve buğday gibi ürünler fevkalade olumsuz etkileniyor." diye konuştu.

Oda başkanları ve tarım müdürlükleriyle yapılan çalışmalarda Sivrihisar, Sarıcakaya, Mihalgazi, Mahmudiye, Seyitgazi, Çifteler, Han, Beylikova ilçelerinde tarımsal üretimde zararın bulunduğunu belirten Bayraktar, "Bugün bulunduğumuz ilçemizde de özellikle kiraz, şeker pancarı, ceviz ve elma gibi ürünler zarar görmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Mihalıççık ilçesinde kiraz üreticisi olan Tamer Dönmez ise bu sene olağanüstü bir durumla karşılaştığının altını çizdi.