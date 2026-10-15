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“Yarının gıdası, sayıca yükselen kadın çiftçilerle güvence altında”

Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis, sürdürülebilir gıdanın artık ülkeler arasında ekonomik güç unsuru sayıldığını belirterek, “Güçlü bir gıda geleceği; üreten kadınların emeği, yerli tarımın gücü ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıyan yenilikçi yaklaşımlarla şekillenir” dedi.

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“Yarının gıdası, sayıca yükselen kadın çiftçilerle güvence altında”

Dünyanın geleceğini şekil­lendiren en önemli ko­nulardan birinin herkes için güvenilir, sağlıklı ve sürdü­rülebilir gıdaya erişim olduğuna işaret eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis; iklim koşullarındaki değişimler, artan dünya nüfusu ve doğal kaynakla­rın verimli kullanılması ihtiyacı, tarımsal üretimin stratejik öne­mini her geçen gün artırıyor” de­ğerlendirmesini yaptı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Ta­rım Örgütü’nün (FAO), 16 Ekim 2026 Dünya Gıda Günü için belirlediği “Bugün yenilik yap, yarını besle” temasının, gıdanın geleceğine ilişkin önemli bir çağ­rı niteliği taşıdığı tespitini payla­şan Işılay Reis, şöyle devam etti: “Bu çağrının yalnızca yeni tekno­lojiler geliştirmekle sınırlı olma­dığına inanıyorum. Üreticinin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, toprağı ve suyu daha verimli kul­lanmak, yerli üretim kapasitesi­ni geliştirmek, geleneksel tarım bilgisini bilimsel çalışmalarla buluşturmak ve gıdanın besle­yici değerini koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak da yeniliğin önemli parçalarını net bir biçim­de meydana getiriyor.

Dolayısıy­la bugün gıda güvencesini güç­lendirmek; üretimin devamlılığı, ürünlerin kalitesi, kaynakların doğru kullanılması ve tüketici­lerin güvenilir gıdaya erişimiyle de doğrudan ilişkili. Türkiye’nin sahip olduğu tarımsal zenginliği geleceğe taşıyabilmek için üre­ticimizin emeğini desteklemeli, verimliliği artırmalı; özellikle pi­rinç, bulgur ve bakliyat gibi sofra­larımızın temel ürünlerinde yer­li üretimin devamlılığını güçlen­dirmeliyiz.”

“Kadın çiftçilerin gücü, tarımın gelecek teminatı”

Öte yandan, 16 Ekim Dünya Gı­da Günü’nün hemen öncesinde kutlanan “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nün” gıdanın ge­leceğinde kadınların üstlendiği önemli rolü bir kez daha hatırlat­tığına atıfta bulunan Işılay Reis, “BM’nin 2026 yılını “Uluslarara­sı Kadın Çiftçiler Yılı” ilan etme­si, kadınların tarım ve gıda sis­temlerindeki katkısının görünür kılınması ve ekonomik olarak güçlendirilmesi açısından tarihi bir fırsat sunuyor. FAO verileri­ne göre, dünya genelinde tarım ve gıda sistemlerinde çalışanların yaklaşık yüzde 42’sini kadınların meydana getirdiği bilgisini veren Işılay Reis, kadınların üretimde­ki imkanlarının geliştirilmesi ve ekonomik fırsatlarının artırıl­masının ise küresel ekonomiye yaklaşık 1 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Güçlenen kadın çiftçilerin ise 45 milyon insanın gıda güvence­sinin güçlendirilmesine yardım­cı olabilecek bir potansiyel taşı­dığına dikkat çeken Işılay Reis, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: “Bu rakamlar, kadın çiftçilerin tarımsal kalkınmanın merkezindeki yerini açıkça or­taya koyuyor. Kadınların bilgiye, teknolojiye, finansmana ve pa­zara erişiminin güçlendirilmesi; kırsal ekonominin gelişmesini, aile işletmelerinin sürdürülebi­lirliğini ve gelecek nesillerin ta­rımla bağının korunmasını des­tekliyor. Kadın çiftçiye yapılan her yatırım; toprağın bereketine, üretimin devamlılığına ve ülke­mizin geleceğine yapılan yatırım anlamına geliyor.”

Kamu, özel sektör, üniversite­ler, kooperatifler ve üretici ku­ruluşlarının ortak çalışmalarıy­la kadın çiftçilerin imkanlarının genişletilebileceğini sözlerine ekleyen Işılay Reis, şunları kay­detti: “Gençlerin tarıma ilgisini artırabilir ve yerli üretimimizin geleceğini daha da güçlendirebi­liriz. İnanıyoruz ki geleceğin gı­da sistemleri, bugün üreticimi­ze sunduğumuz imkânlar, kadın çiftçilerimizin artan gücü ve yerli tarımımıza yaptığımız yatırım­larla şekillenecek. Toprağımızın bereketini, üreticimizin emeğini ve geleneksel ürünlerimizin de­ğerini koruyarak yarının sofrala­rına güvenle ulaşabiliriz.”

Kadın üreticilerle üretim yolculuğu

Reis Gıda olarak üreticiyi des­teklemeyi ve yerli tarımın gele­ceğine katkıda bulunmayı uzun yıllardır temel sorumlulukları arasında gördüklerine vurgu ya­pan Işılay Reis, “2019 yılında da kadın üreticilerimizle başlattı­ğımız Reis Bakliyat Köyleri ça­lışmalarımız, bu anlayışımızın önemli bir yansıması oldu. Ka­dın üreticilerimizle çıktığımız bu yolculukta, onların tarımsal bil­gi birikimini, emeğini ve üretim kültürünün gelecek nesillere ak­tarılmasındaki rolünü her zaman değerli bulduk” dedi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
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