“Yarının gıdası, sayıca yükselen kadın çiftçilerle güvence altında”
Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis, sürdürülebilir gıdanın artık ülkeler arasında ekonomik güç unsuru sayıldığını belirterek, “Güçlü bir gıda geleceği; üreten kadınların emeği, yerli tarımın gücü ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıyan yenilikçi yaklaşımlarla şekillenir” dedi.
Dünyanın geleceğini şekillendiren en önemli konulardan birinin herkes için güvenilir, sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişim olduğuna işaret eden Reis Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Işılay Reis; iklim koşullarındaki değişimler, artan dünya nüfusu ve doğal kaynakların verimli kullanılması ihtiyacı, tarımsal üretimin stratejik önemini her geçen gün artırıyor” değerlendirmesini yaptı.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO), 16 Ekim 2026 Dünya Gıda Günü için belirlediği “Bugün yenilik yap, yarını besle” temasının, gıdanın geleceğine ilişkin önemli bir çağrı niteliği taşıdığı tespitini paylaşan Işılay Reis, şöyle devam etti: “Bu çağrının yalnızca yeni teknolojiler geliştirmekle sınırlı olmadığına inanıyorum. Üreticinin bilgiye erişimini kolaylaştırmak, toprağı ve suyu daha verimli kullanmak, yerli üretim kapasitesini geliştirmek, geleneksel tarım bilgisini bilimsel çalışmalarla buluşturmak ve gıdanın besleyici değerini koruyarak gelecek nesillere ulaştırmak da yeniliğin önemli parçalarını net bir biçimde meydana getiriyor.
Dolayısıyla bugün gıda güvencesini güçlendirmek; üretimin devamlılığı, ürünlerin kalitesi, kaynakların doğru kullanılması ve tüketicilerin güvenilir gıdaya erişimiyle de doğrudan ilişkili. Türkiye’nin sahip olduğu tarımsal zenginliği geleceğe taşıyabilmek için üreticimizin emeğini desteklemeli, verimliliği artırmalı; özellikle pirinç, bulgur ve bakliyat gibi sofralarımızın temel ürünlerinde yerli üretimin devamlılığını güçlendirmeliyiz.”
“Kadın çiftçilerin gücü, tarımın gelecek teminatı”
Öte yandan, 16 Ekim Dünya Gıda Günü’nün hemen öncesinde kutlanan “15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nün” gıdanın geleceğinde kadınların üstlendiği önemli rolü bir kez daha hatırlattığına atıfta bulunan Işılay Reis, “BM’nin 2026 yılını “Uluslararası Kadın Çiftçiler Yılı” ilan etmesi, kadınların tarım ve gıda sistemlerindeki katkısının görünür kılınması ve ekonomik olarak güçlendirilmesi açısından tarihi bir fırsat sunuyor. FAO verilerine göre, dünya genelinde tarım ve gıda sistemlerinde çalışanların yaklaşık yüzde 42’sini kadınların meydana getirdiği bilgisini veren Işılay Reis, kadınların üretimdeki imkanlarının geliştirilmesi ve ekonomik fırsatlarının artırılmasının ise küresel ekonomiye yaklaşık 1 trilyon dolarlık katkı sağlayabileceğini kaydetti.
Güçlenen kadın çiftçilerin ise 45 milyon insanın gıda güvencesinin güçlendirilmesine yardımcı olabilecek bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Işılay Reis, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürdü: “Bu rakamlar, kadın çiftçilerin tarımsal kalkınmanın merkezindeki yerini açıkça ortaya koyuyor. Kadınların bilgiye, teknolojiye, finansmana ve pazara erişiminin güçlendirilmesi; kırsal ekonominin gelişmesini, aile işletmelerinin sürdürülebilirliğini ve gelecek nesillerin tarımla bağının korunmasını destekliyor. Kadın çiftçiye yapılan her yatırım; toprağın bereketine, üretimin devamlılığına ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırım anlamına geliyor.”
Kamu, özel sektör, üniversiteler, kooperatifler ve üretici kuruluşlarının ortak çalışmalarıyla kadın çiftçilerin imkanlarının genişletilebileceğini sözlerine ekleyen Işılay Reis, şunları kaydetti: “Gençlerin tarıma ilgisini artırabilir ve yerli üretimimizin geleceğini daha da güçlendirebiliriz. İnanıyoruz ki geleceğin gıda sistemleri, bugün üreticimize sunduğumuz imkânlar, kadın çiftçilerimizin artan gücü ve yerli tarımımıza yaptığımız yatırımlarla şekillenecek. Toprağımızın bereketini, üreticimizin emeğini ve geleneksel ürünlerimizin değerini koruyarak yarının sofralarına güvenle ulaşabiliriz.”
Kadın üreticilerle üretim yolculuğu
Reis Gıda olarak üreticiyi desteklemeyi ve yerli tarımın geleceğine katkıda bulunmayı uzun yıllardır temel sorumlulukları arasında gördüklerine vurgu yapan Işılay Reis, “2019 yılında da kadın üreticilerimizle başlattığımız Reis Bakliyat Köyleri çalışmalarımız, bu anlayışımızın önemli bir yansıması oldu. Kadın üreticilerimizle çıktığımız bu yolculukta, onların tarımsal bilgi birikimini, emeğini ve üretim kültürünün gelecek nesillere aktarılmasındaki rolünü her zaman değerli bulduk” dedi.