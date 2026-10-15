Tarımın geleceği, kadın emeğiyle büyüyor

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Resmî veriler, Türkiye’de tarım sektöründeki 4,5 milyonu aşan iş gücünün yarısına yakınının kadınlardan oluştuğunu gösteriyor. Ancak kadınların üretimdeki varlığı, ekonomik karşılık açısından ay­nı ölçüde görünür değil. TÜİK’in 2025 verilerine göre, ücretsiz ai­le işçilerinin yüzde 74’ünü, sa­yısı yaklaşık 1,5 milyon’u bulan kadınlar oluşturuyor. Bu tablo, kadın emeğinin ekonomik ola­rak güçlenmesi ve fırsat eşitliği ihtiyacını ortaya koyuyor.

Yerli tarıma yıllık yaklaşık 150 bin tonluk zirai üretim hacmiyle katkı sağlayan SuperFresh, ka­dınların emeğinin karşılık bul­masını ve potansiyellerini orta­ya koyabilmelerini desteklemeyi sorumluluklarından biri olarak gördü. Bu anlayışla kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güç­lenmesini, üretimde daha güçlü yer edinmesini ve tarımda fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla Tarımın Kadın Yıldızları Proje­si’ni hayata geçirdi.

Üretimin her aşamasında kadınların yanında

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın desteğiyle 2022’de başlatılan proje; ürün alım garantisi, finan­sal destek, tohum ve gübre deste­ği, 7/24 ziraat mühendisi danış­manlığı, eğitimler ve dayanışma ağıyla kadın çiftçilerin üretim yolculuğunu destekliyor, kadın­lara üretimlerini planlamaları ve sürdürmeleri için somut araçlar sunuyor.

Finansal okuryazarlık, giri­şimcilik, sürdürülebilir tarım ve yapay zekâ eğitimleri, kadın çift­çilerin değişen koşullara uyum sağlamalarına ve daha bilinçli karar almalarına yardımcı olu­yor. İletişim ve dayanışma ağla­rı ise bilgiye erişimi ve deneyim paylaşımını yıl boyunca güçlen­diriyor.

Kadın emeğini görünür kılan sürdürülebilir bir model

Beşinci yılında proje; eğitim, topluluk, görünürlük ve ekono­mik güçlenmeyi bir araya geti­ren bütüncül bir yapıya ulaş­tı. 2025’te hayata geçirilen “Ege’den Hasat” bezelyesi, kadın emeğinin tarladan raflara uza­nan somut çıktılarından biri ol­du. Michelin tavsiyeli bir resto­ranın menüsüne giren ürün, ka­dın emeğinin görünürlüğünü de artırdı.

Projenin kadınların güçlen­mesi, sosyal fayda ve sürdürü­lebilirlik alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda 30 kez ödüllendirilmesi, fırsat eşit­liğini somut etkiye dönüştüren yaklaşımının karşılık bulduğunu gösteriyor.

Rakamlarla tarımın kadın yıldızları

2022’den bu yana... 5 bin 500’ün üzerinde kadın çiftçiye eğitimler ve buluşmalar aracılığıyla ulaşıldı. 30 bin tonun üzerinde tarımsal ham madde kadın çiftçilerden satın alındı.

Ürün alımlarıyla kadınlara 280 milyon TL ekonomik değer sağlandı. SuperFresh’in sözleşmeli üretici ağı içindeki kadın çiftçi oranı %5’ten %30’a yükseldi.

Tarımın kadın yıldızları ile sunulan destekler

Ürün alım garantisi

Dayanışma ve iletişim ağı

7/24 ziraat mühendisi desteği

Finansal destek Tohum ve gübre desteği

Yaşadıkları dönüşümü Tarımın Kadın Yıldızlarından dinleyelim

Projede yer alan kadın çiftçilerin kendi sözleri, Tarımın Kadın Yıldızları’nın sahada yarattığı dönüşümün ekonomik güçlenmenin ötesinde öz güven, planlama ve geleceğe dair umut da ürettiğini gösteriyor:

SEBAHAT ÇOBAN: Eskiden tarlada işçiydim, şimdi kendi işimin sahibiyim. Bu proje bana ekonomik gücün yanında öz güven de kazandırdı.

BAŞAK SÜLEYMANOĞLU: Aldığımız eğitimler öz güvenimi arttırdı, herkesle daha rahat iletişim kurabildiğimi fark ettim. Merak ettiklerimi zirai ekiplere sorabiliyorum. Artık üretim bizler için eskisine göre daha verimli, daha az gübre ile daha verimli hasat yapabiliyoruz.

ELMAS ÖNER: Çok çalışıyoruz, çok yoruluyoruz ama sözleşmeli tarım sayesinde alacağım parayı biliyorum, mahsulümün boşa gitmeyeceğinden eminim, plan yapabiliyorum.

RAZIYE AKGÜL: Eğitimler, toprağa bakışımı değiştirdi. Artık ürünümün kalitesini biliyorum, daha planlı çalışabiliyorum. Ürün için endişelenmiyorum, teknolojiyle takip edebiliyorum.

Tarımın kadın yıldızları’nın 5 yıllık yolculuğu

2022: Üretimde güvence

Ürün alım garantisi, finansman desteği ve 7/24 ziraat mühendisliği danışmanlığıyla projenin temelleri atıldı.

2023: Ulusal ve globalde görünürlük

Dünya Kadın Çiftçi Günü kapsamında TV dahil olmak üzere iletişim çalışmaları ve yeni paydaşlarla proje daha geniş kitlelere ulaştı. Birleşmiş Milletler (UN) Ekonomik ve Sosyal Konseyi çatısı altındaki CSW (Kadının Statüsü Komisyonu) ev sahipliğinde düzenlenen bir panelde proje örnek vaka olarak sunuldu.

2024: Yeni yetkinliklerle güçlenen topluluk

Tarımın Kadın Yıldızlarını sadece tarım alanında değil hayatın her alanında desteklemek amacıyla finansal okuryazarlık, girişimcilik, ekoloji ve yapay zekâ eğitimleriyle proje kapsamı genişledi. WhatsApp ve Instagram topluluklarıyla kadın çiftçilerin dayanışması güçlendi.

2025: Tarladan raflara: Ege’den hasat

SuperFresh “Ege’den Hasat” bezelye ürünü ve staj programıyla yeni adımlar atıldı. Kadın çiftçilerin emeğiyle üretilen bezelye, Michelin tavsiyeli bir restoranın menüsüne girerek projenin somut çıktılarından biri oldu.

2026: Eğitimlerle sürekli gelişim

Çiftçilik eğitimleri ile söyleşiler devam etti. Yaklaşık 2 bin kadının yer aldığı WhatsApp topluluğu ile TABİT iş birliğindeki eğitimler, bilgi paylaşımını ve uzmanlara erişimi destekledi.

Holding Gıda Grubu Başkanı ve Besler CEO’su Mert Altınkılınç Yıldız: Kadın çiftçilerin güçlenmesini tarımın geleceğine yapılan yatırım olarak görüyoruz

“Besler olarak tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini, birlikte çalıştığımız üreticilerle kurduğumuz uzun vadeli iş birliğiyle destekliyoruz. Yıldız Holding’in fırsat eşitliği ve kapsayıcılık yaklaşımı ve Yıldız Holding Kadın Platformu’nun çalışmaları doğrultusunda, SuperFresh markamızla 2022 yılında başlattığımız Tarımın Kadın Yıldızları projesi bu anlayışın somut örneklerinden biri. Sözleşmeli üretim ve alım garantisinin yanı sıra finansman, eğitim ve ziraat mühendisliği desteği sunarak kadın çiftçilerin üretimlerini planlamalarına, bilgi ve yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sağlıyoruz.

Projenin başlangıcında yüzde 5 olan sözleşmeli kadın üretici oranımızın yüzde 30’a ulaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Kadın çiftçilerin güçlenmesini tarımın geleceğine yapılan yatırım olarak görüyor, projemizi onların ihtiyaçları ve deneyimleri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyoruz. 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü vesilesiyle bilgisi, deneyimi ve üretimiyle tarıma değer katan tüm kadın çiftçilere teşekkür ediyorum.”

Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Gülizar Doğan Besler: Kadın çiftçilerin deneyimleri projemizin gelişimine yön veriyor

Tarımın Kadın Yıldızları’nı kadın çiftçileri dinleyerek, ihtiyaçlarını anlayarak ve onlarla birlikte öğrenerek geliştiriyoruz. TABİT iş birliğiyle sunduğumuz eğitimler ve yıl boyunca devam eden bilgi paylaşımıyla kadınların öğrendiklerini üretim süreçlerine taşımalarını destekliyoruz. Finansal okuryazarlıktan sürdürülebilir tarım uygulamalarına uzanan eğitimlerimizi sahadan gelen geri bildirimlerle şekillendiriyoruz.

Ipsos Türkiye ile gerçekleştirdiğimiz sosyal etki araştırmaları, programa katılan kadınların üretimlerini daha planlı yürüttüklerini, bilgiye erişim ve deneyim paylaşımından fayda sağladıklarını ortaya koyuyor. Kadın çiftçilerin yetiştirdiği ürünleri SuperFresh ‘Ege’den Hasat’ bezelyemizle tüketicilerle buluşturmak da bu yolculuğun özel adımlarından biri oldu. Önümüzdeki dönemde eğitimlerimizi ve kadın üreticiler arasındaki dayanışmayı güçlendirerek projemizin sağladığı faydayı geliştirmeye devam edeceğiz.”