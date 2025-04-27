Yumurtada fiyatlar düşünce ihracatta fon kesintisinin kaldırılması istendi

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin 2025 yılında sofralık yumurtada 200 milyon dolar, damızlık yumurtada ise 300 milyon dolarlık ihracat hedeflediğini açıkladı.

Türkiye'nin yumurta ihracatında geçmiş yıllarda Hollanda'nın ardından dünya ikinciliğine kadar yükseldiğini belirten Girit, bu alanda önemli bir potansiyele sahip olunduğunu vurguladı.

Türkiye'de yıllık yaklaşık 22 milyar adet yumurta üretildiğini ifade eden Girit, bunun 4 milyar adedinin ihracata yönlendirildiğini kaydetti. Sofralık ve damızlık yumurtanın yanı sıra, işlenmiş yumurta ürünlerinde de ihracatın artırılması gerektiğine dikkat çeken Girit, “Türkiye, yumurtada dünyanın önemli aktörlerinden biri konumunda” dedi.

İhracatta fon kesintisi tepkisi

İç piyasa ile ihracat dinamiklerinin farklı olduğunu belirten Girit, iç piyasaya yönelik alınan önlemlerin uluslararası ticarette olumsuz etkiler yaratabileceğini söyledi. Yumurtada uygulanan fon kesintisini “kibarca yasak” olarak nitelendiren Girit, "Bir konteyner yumurtaya getirilen 30 bin dolarlık fon, ihracatçının rekabet gücünü ciddi şekilde zayıflatıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ramazan ayında artan talep nedeniyle fiyatların yükselmesinin olağan olduğunu, ancak sonrasında fiyatların düştüğünü hatırlatan Girit, şu anda piyasada ciddi bir fiyat düşüşü yaşandığını belirterek, "İhracata yönelik fon uygulamasının bir an önce kaldırılması gerekiyor" çağrısında bulundu.

Girit, Türkiye'nin yılda yaklaşık 300 milyon dolarlık damızlık yumurta ihraç ettiğini belirterek, "Ülkede yumurta arzı konusunda herhangi bir sıkıntı yok. Biz fazla ürettiğimiz için ihraç ediyoruz. Şu ana kadar 52 ülkeye yumurta sattık" dedi.

Kanatlı sektörünün toplam ihracatının 1 milyar doların üzerinde olduğunu ifade eden Girit, bunun yüzde 40’ının yumurta, yüzde 60’ının ise kanatlı eti ihracatından oluştuğunu belirtti. Girit, daha fazla pazar kaybı yaşanmadan, ihracatın önünün açılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Ticaret Bakanlığı, mart ayında sofralık yumurta ihracatında uygulanan fon kesintisini kilogram başına 0,5 dolardan 1,5 dolara çıkardığını duyurmuştu.