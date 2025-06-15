Zirai don 7 milyon tonluk kayıp yarattı: Gelecek sezonu da vuracak

Son 30 yılın en büyük zirai donu meyve üretiminde 7 milyon tonluk kayba yol açtı. Ağaçlardaki hasar nedeniyle zararın gelecek sezona da yansıması bekleniyor.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, yıl başında 28 milyon ton olarak öngörülen meyve üretim beklentisinin 21 milyon ton seviyesine kadar gerileyebileceğini belirtti. Özellikle kayısı üretiminde düşüş dramatik boyutlara ulaştı. Türkiye’nin yaş kayısı üretiminde dünyada yüzde 20 paya sahip olduğunu hatırlatan Özcan, “Son 5 yıldır iklim kaynaklı krizler yaşıyoruz. Bu yıl rekolte tahmini 170 bin tondan 70 bin tona geriledi. Üstelik ağaçların gördüğü hasar, gelecek yıl üretimi de olumsuz etkileyebilir” dedi.

Üzümde de kayıp büyük

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, üzümde sezon başında 300 bin tonluk yüksek verim beklentisi olduğunu ancak art arda yaşanan iki don olayı sonrası rekoltenin 125-150 bin tona düştüğünü aktardı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise don zararının azaltılması için üreticilerin teknik olarak desteklenmesi ve finansal olarak korunması gerektiğini vurguladı. Suiçmez, “Budama, sulama, gübreleme gibi uygulamaların doğru zamanda yapılması büyük önem taşıyor. Küçük ve orta ölçekli üreticilerin kredi faizleri ertelenmeli. Bu destekler, sadece üreticiyi değil, gıda fiyatlarının istikrarını da korur” dedi.

Donla mücadelede teknolojik çözüm çağrısı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nden Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, zirai donla mücadelede modern tekniklerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, yağmurlama, sisleme, dumanlama gibi yöntemlerin yanı sıra seyyar örtüleme sistemlerinin kısa süreli donlara karşı etkili koruma sağladığını vurguladı. Saraçoğlu, örtü altı meyveciliğin yaygınlaştırılmasının da uzun vadeli çözüm olabileceğini ifade etti.