Tarımın “Silikon Vadisi” İTTM’de geri sayım sürüyor
İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTTM’nin sektörde yön belirleyen bir kurum olacağını vurguladı. Resmi açılışı bahar aylarında yapılacak merkez, tarımın “Silikon Vadisi” olma iddiasıyla geliyor.
Ece CEYHUN
Teknoloji denildiğinde akla önce finans ve bankacılık geliyor. Hele Silikon Vadisi denildiğinde ilk akla gelenler robotlar. Türkiye’de tarımın ‘Silikon Vadisi’ olmak için yola çıkan bir proje var. İzmir Tarım Tekoloji Merkezi kısa adıyla İTTM. 134 yaşını sürdüren İzmir Ticaret Borsası’nın gelecek kuşakların gıda arz güvenliğini sağlamak için yola çıktığı önemli bir proje. Bugün İzmir’den başlayan bu proje Türk tarımını, Türk insanının gıda güvenliğini, daha tarlada başlayan gıda israfını dert edenlerin, bu sorunu akılcı ve inovatif bir biçimde nasıl çözeriz diye yola çıkanların projesi…
İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli başta olmak üzere İzmirlilerin sahiplendiği bu teknopark tarımı teknoloji ile harmanlayan girişimcilere kucak açan bir merkez. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bir grup gazeteci ile biraraya gelen Kestelli Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü ile beraber İTTM’de geldikleri noktayı anlattı.
“İzmir Ticaret Borsası olarak 134 yıllık köklü geçmişimizden gelen birikimle geleceğe ve yeniliğe yatırım yapmak genlerimizde var” diyen Başkan Işınsu Kestelli, “Resmi açılışını bahar aylarında yapmayı planladığımız İTTM’nin de sektörde yön belirleyen bir kurum; bir anlamda tarımın Silikon Vadisi olacağına inanıyoruz” dedi.
Türkiye örnek bir ülke olmalı
Bu projenin, Türk tarımının değişim ve dönüşümünde önemli bir kaldıraç işlevi göreceğini düşündüklerini de anlatan Işınsu Kestelli şöyle konuştu: “Ülkemiz tarımının; planlama, teknoloji açığı, insan kaynağının yaşlanması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerindeki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik, önemli sorunları var. Üretim miktarı ile dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türkiye’nin, bu sorunları hızla geride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk.
Biz İTTM’yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katılımını sağlamak; tarımın dijital dönüşümünü destekleyen bir tarım girişimciliği ekosistemini hayata geçirmek üzere kurduk. İTTM, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayacak ‘Living Lab’ yani ‘Yaşayan laboratuvar’ kimliğiyle Türk tarımı için, Türkiye’ye özgü çözümler geliştirecek., dileğimiz buradan yurt dışına da tarım teknolojisi üretebileceğimiz günlere kavuşmak.”
Girişimcilerin finansmanı tarımın 3 büyüklerinden
İTTM’nin tarımın akıl, bilim ve teknoloji ile birlikte yol alacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inandıklarını da kaydeden Kestelli, konuşmasında bu projeyi çok önemsediklerinin de altını çizdi.
Türk tarımının dijital dönüşüm ihtiyacı, ülkemizin en önemli yapısal reform alanlarından biri olduğunu da vurgulayan Kestelli, projenin ilk tohumunun atılmasından bugüne kadar geçen 7-8 yıllık süreci ise şu sözlerle anlattı: “Çok büyük bir emek diyorum çünkü geçmişi 7-8 yıllık bir çalışmaya dayanıyor. Sorunları, eksikleri, ihtiyaçları ve geleceğe dair yapılması gerekenleri, sektörün tüm paydaşlarıyla konuşarak belirledik. Bu raporla toprağa bir tohum ektik. Sonra onu sulamaya devam ettik….
Öncelikle bir mekana ihtiyacımız vardı. Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi UTAEM’in Menemen’deki tesislerini projenin merkezi haline getirdik. Mevcut tesisi baştan aşağı yeniledik. Hem bireysel girişimciler hem de kurumsal yatırımcılar için çağdaş bir çalışma alanı yarattık.
Türkiye İş Bankası, Ziraat Bankası, Denizbank gibi tarıma önemli destekler sağlayan üç dev kuruluşu ortaklarımız arasına alarak İTTM paydaşlarının finansmana erişiminin önünü açtık. TEKMER statüsü ile merkezimizi yatırım açısından cazip hale getirdik. Bu süreçte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın büyük desteklerini gördük; kendilerine minnettarız…”
Başvurulara kapı açık
İTTM’nin, tarımda bilişim teknolojileri kullanılarak üretilen ürün ve hizmetlerin gerçek koşullarda test edilebileceği ve geliştirilebileceği tematik inovasyon programına ise başvurular başladı.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü enstitülerinden İzmir’in Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nde yer alan İTTM hakkında bilgi veren İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, merkezin ilk girişimcilerinin faaliyete başladığını da söyledi.
Farmolog Dijital Tarım Teknolojileri, ORBIBA Robotics Teknoloji, Localvore Biyoteknoloji Sanayi, Webagron Bilişim Yazılım Medya İTTM’nin ilk girişimcileri olurken Güdücü, Ege’nin sadece Türkiye için değil tüm dünya için önemli bir üretim alanı olduğuna dikkat çekti. Tarımın bir ‘moda’ olmadığını bugün gelinen şartların tarımsal üretime ülkelerin stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması gerektiğine değinen Güdücü, tarımsal üretimde kaynağında kaybın yüzde 30-50 düzeylerinde olduğuna da işaret etti.
Girişimciler, vergi ve teşviklerden yararlanabiliyor
İTTM internet sitesi aracılığıyla başvurulan projeler, değerlendirme kurulu tarafından hazırlanacak rapor doğrultusunda, TEKMER İcra Komitesi tarafından TEKMER’de yer almaya ve yürütülmeye uygunluk onayını almasının ardından teşvik ve desteklerden yararlanmaya başlayacak.
Tarımda bilişim teknolojileri odağında araştırma, geliştirme veya ürün, süreç, hizmet yeniliği içeren teknoloji ve yenilik odaklı iş fikri, proje sahibi girişimci işletmeler, bu işletmelerin AR-GE faaliyetlerine destekleyici hizmet sunabilecek firmalar, araştırmacılar, tarım ve tarım makineleri üreticileri de İTTM içerisinde faaliyet gösterebilecek.
Söz konusu projeye kabul edilecekler, 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında sağlanan çeşitli vergi indirimi ve teşvik unsurlarından faydalanabilecek.