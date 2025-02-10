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Tarımın “Silikon Vadisi” İTTM’de geri sayım sürüyor

İzmir Ticaret Borsası ve İTTM Girişim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İTTM’nin sektörde yön belirleyen bir kurum olacağını vurguladı. Resmi açılışı bahar aylarında yapılacak merkez, tarımın “Silikon Vadisi” olma iddiasıyla geliyor.

Dünya Gazetesi
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Ece CEYHUN

Teknoloji denildiğin­de akla önce finans ve bankacılık geliyor. Hele Silikon Vadisi denildi­ğinde ilk akla gelenler robot­lar. Türkiye’de tarımın ‘Si­likon Vadisi’ olmak için yo­la çıkan bir proje var. İzmir Tarım Tekoloji Merkezi kısa adıyla İTTM. 134 yaşını sür­düren İzmir Ticaret Borsa­sı’nın gelecek kuşakların gı­da arz güvenliğini sağlamak için yola çıktığı önemli bir proje. Bugün İzmir’den baş­layan bu proje Türk tarımını, Türk insanının gıda güven­liğini, daha tarlada başlayan gıda israfını dert edenlerin, bu sorunu akılcı ve inovatif bir biçimde nasıl çözeriz diye yola çıkanların projesi…

İzmir Ticaret Borsası ve İT­TM Girişim AŞ Yönetim Ku­rulu Başkanı Işınsu Kestelli başta olmak üzere İzmirlile­rin sahiplendiği bu teknopark tarımı teknoloji ile harmanla­yan girişimcilere kucak açan bir merkez. Geçtiğimiz gün­lerde İstanbul’da bir grup ga­zeteci ile biraraya gelen Kes­telli Genel Sekreter Dr. Erçin Güdücü ile beraber İTTM’de geldikleri noktayı anlattı.

“İzmir Ticaret Borsası ola­rak 134 yıllık köklü geçmişi­mizden gelen birikimle gele­ceğe ve yeniliğe yatırım yap­mak genlerimizde var” diyen Başkan Işınsu Kestelli, “Res­mi açılışını bahar aylarında yapmayı planladığımız İT­TM’nin de sektörde yön belir­leyen bir kurum; bir anlamda tarımın Silikon Vadisi olaca­ğına inanıyoruz” dedi.

Türkiye örnek bir ülke olmalı

Bu projenin, Türk tarımı­nın değişim ve dönüşümün­de önemli bir kaldıraç işlevi göreceğini düşündüklerini de anlatan Işınsu Kestelli şöy­le konuştu: “Ülkemiz tarımı­nın; planlama, teknoloji açı­ğı, insan kaynağının yaşlan­ması, finansmana erişim, su ve toprak başta olmak üzere doğal kaynaklarımız üzerin­deki baskı gibi bazıları akut, bazıları kronik, önemli so­runları var. Üretim miktarı ile dünyanın 10 büyük tarımsal üreticisinden biri olan Türki­ye’nin, bu sorunları hızla ge­ride bırakarak örnek bir ülke haline gelmesi bir zorunluluk.

Biz İTTM’yi sürdürülebilir, rekabetçi ve verimli bir tarım sektörü için bilgi ve iletişim sektörünün daha güçlü katı­lımını sağlamak; tarımın diji­tal dönüşümünü destekleyen bir tarım girişimciliği ekosis­temini hayata geçirmek üzere kurduk. İTTM, sektörün tüm paydaşlarını aynı çatı altında toplayacak ‘Living Lab’ yani ‘Yaşayan laboratuvar’ kimli­ğiyle Türk tarımı için, Türki­ye’ye özgü çözümler geliştire­cek., dileğimiz buradan yurt dışına da tarım teknolojisi üretebileceğimiz günlere ka­vuşmak.”

Girişimcilerin finansmanı tarımın 3 büyüklerinden

İTTM’nin tarımın akıl, bi­lim ve teknoloji ile birlikte yol alacağı yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inan­dıklarını da kaydeden Kestel­li, konuşmasında bu projeyi çok önemsediklerinin de altı­nı çizdi.

Türk tarımının diji­tal dönüşüm ihtiyacı, ülkemi­zin en önemli yapısal reform alanlarından biri olduğunu da vurgulayan Kestelli, projenin ilk tohumunun atılmasından bugüne kadar geçen 7-8 yıl­lık süreci ise şu sözlerle anlat­tı: “Çok büyük bir emek diyo­rum çünkü geçmişi 7-8 yıllık bir çalışmaya dayanıyor. So­runları, eksikleri, ihtiyaçları ve geleceğe dair yapılması ge­rekenleri, sektörün tüm pay­daşlarıyla konuşarak belir­ledik. Bu raporla toprağa bir tohum ektik. Sonra onu sula­maya devam ettik….

Öncelik­le bir mekana ihtiyacımız var­dı. Tarım ve Orman Bakanlığı­mızın desteği ile Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi UTAEM’in Mene­men’deki tesislerini projenin merkezi haline getirdik. Mev­cut tesisi baştan aşağı yenile­dik. Hem bireysel girişimciler hem de kurumsal yatırımcı­lar için çağdaş bir çalışma ala­nı yarattık.

Türkiye İş Banka­sı, Ziraat Bankası, Denizbank gibi tarıma önemli destekler sağlayan üç dev kuruluşu or­taklarımız arasına alarak İT­TM paydaşlarının finansma­na erişiminin önünü açtık. TEKMER statüsü ile merke­zimizi yatırım açısından cazip hale getirdik. Bu süreçte Sa­nayi ve Teknoloji Bakanlığı­mız, Ticaret Bakanlığımız ve Tarım Bakanlığımızın büyük desteklerini gördük; kendile­rine minnettarız…”

Başvurulara kapı açık

İTTM’nin, tarımda bilişim teknolojileri kullanılarak üre­tilen ürün ve hizmetlerin ger­çek koşullarda test edilebile­ceği ve geliştirilebileceği te­matik inovasyon programına ise başvurular başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı­na bağlı Tarımsal Araştırma­lar ve Politikalar Genel Mü­dürlüğü enstitülerinden İz­mir’in Menemen ilçesindeki Uluslararası Tarımsal Araş­tırma ve Eğitim Merkezi’n­de yer alan İTTM hakkında bilgi veren İzmir Ticaret Bor­sası Genel Sekreteri Dr. Er­çin Güdücü, merkezin ilk gi­rişimcilerinin faaliyete baş­ladığını da söyledi.

Farmolog Dijital Tarım Teknolojileri, ORBIBA Robotics Teknoloji, Localvore Biyoteknoloji Sa­nayi, Webagron Bilişim Yazı­lım Medya İTTM’nin ilk gi­rişimcileri olurken Güdücü, Ege’nin sadece Türkiye için değil tüm dünya için önem­li bir üretim alanı olduğuna dikkat çekti. Tarımın bir ‘mo­da’ olmadığını bugün gelinen şartların tarımsal üretime ül­kelerin stratejik bir bakış açı­sıyla yaklaşması gerektiği­ne değinen Güdücü, tarımsal üretimde kaynağında kaybın yüzde 30-50 düzeylerinde ol­duğuna da işaret etti.

Girişimciler, vergi ve teşviklerden yararlanabiliyor

İTTM internet sitesi ara­cılığıyla başvurulan projeler, değerlendirme kurulu tara­fından hazırlanacak rapor doğrultusunda, TEKMER İcra Komitesi tarafından TEKMER’de yer almaya ve yürütülmeye uygunluk ona­yını almasının ardından teş­vik ve desteklerden yararlan­maya başlayacak.

Tarımda bilişim tekno­lojileri odağında araştırma, geliştirme veya ürün, süreç, hizmet yeniliği içeren tekno­loji ve yenilik odaklı iş fikri, proje sahibi girişimci işlet­meler, bu işletmelerin AR-GE faaliyetlerine destekleyi­ci hizmet sunabilecek firma­lar, araştırmacılar, tarım ve tarım makineleri üreticileri de İTTM içerisinde faaliyet gösterebilecek.

Söz konusu projeye kabul edilecekler, 5746 sayılı Araş­tırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklen­mesi Hakkında Kanun kapsa­mında sağlanan çeşitli vergi indirimi ve teşvik unsurların­dan faydalanabilecek.