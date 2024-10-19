Tasarım gençlerden üretim markalardan

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından düzenlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda gerçekleşen Futuretex İstanbul Yarışması’nın final gecesi 26 Aralık 2023 tarihinde yapıldı. Yarışmanın dikkat çeken ödüllerinden biri olan İpekyol Özel Ödülü, genç tasarımcı Betül Tezcan’a İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın tarafından verildi.

Sürdürülebilir tasarım öne çıktı

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünden mezun olan Betül Tezcan, ödülü “Echo Climate” adını verdiği, sürdürülebilir ve çevre dostu materyallerden oluşan tasarım projesiyle kazandı. Tezcan’ın ödüllü dört tasarımı, toplamda 12 parçalık bir koleksiyona dönüştü. Koleksiyonun üretimi, İTHİB Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sami Aydın’ın firması Aydın Tekstil’in sponsorluğunda tamamlandı ve Zorlu Center’daki İpekyol mağazasında sergilenmeye başladı. Koleksiyondan elde edilecek gelirin tamamı Betül Tezcan’a aktarılacak.

Birlik genç yeteneklere desteğini sürdürüyor

İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Futuretex İstanbul Yarışması’nı 17 yıldır düzenlediklerini ve genç yetenekleri desteklemenin en büyük amaçları olduğunu belirtti. Tekstil sektöründe tasarımın, sadece ürünleri estetik hale getirmekle kalmayıp, aynı zamanda sektöre kimlik ve rekabet avantajı kazandırdığını vurgulayan Öksüz, “Türk tekstil sektörü, güçlü üretim altyapısı ve inovatif yaklaşımlarla dünya ekonomisinde önemli bir yer tutuyor. Tasarım, bu başarıyı sürdürülebilir kılmanın ve sektörün geleceğine ışık tutmanın en önemli unsurlarından biri” dedi.

İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Futuretex İstanbul Yarışma Komitesi Başkanı M. Fatih Bilici Dünya gazetesine gençleri desteklemekten mutlu olduklarını ifade etti ve bu vasıta ile sektörü geleceğe taşıdıklarını belirtti. Son iki yıldır İpekyol’dan sergi desteği aldıklarını belirten Bilici, “Tasarım; bir tekstil ürününe ruh katan, onu sadece bir ürün olmanın ötesine taşıyan en önemli unsurdur. Yaratıcı düşünce ve yenilikçi bakış açısıyla hayata geçirilen her tasarım hem ulusal hem de uluslararası alanda Türk tekstilinin gücünü pekiştiriyor” dedi.

Yarışmayı kazanan tasarımcı Betül Özcan ise duygularını bizlerle şöyle paylaştı: “Böyle bir yarışmada genç olarak yer almaktan çok mutluyum. Bir noktada bence hepimizin desteklenmeye ihtiyacı var. Yarışma iplikten başlayan bir süreç oldu benim için. Sonra kumaşa dönüştü tasarımlarım, hikayelerim... Aslında, bir kumaş tasarım yarışması Futuretex İstanbul Kumaş Tasarım Yarışması. Kumaşların tasarımları bana ait. Sonrasında da bir dönüşüm hikayesi ile kıyafete dönüştü.”