2024 yapay zekâ bilgisayarların yılı olacak

Necmi ÇELİK

Kurumsal ve ticari bilgisayar pazarında yılın ikinci yarısında önemli bir talep artışı beklediklerini söyleyen Urçar, “Microsoft, Windows 10 için verdiği kurumsal desteği 2025 yılından itibaren sonlandıracak. Kurumlar ve şirketler Windows 11 için hazırlıklarını bu yıl tamamlamak durumundalar. Bu hazırlık ve yenileme talebi ticari bilgisayarlar cephesinde önemli bir canlılık yaratacak” şeklinde konuştu.

Müşteri beklentileri temelden değişti

Düzenlenen basın toplantısında bilişim sektörüne yönelik değerlendirme yapan Urçar, hibrit çalışma modelinin tüm dünyada yaygınlaştığını dile getirdi. HP olarak bu yeni çağı esneklik çağı olarak adlandırdıklarını anlatan Urçar, “İnsanlar artık nerede olurlarsa olsunlar bağlanabilmeyi, yaratabilmeyi ve işbirliği yapabilmeyi bekliyorlar. Bunun en iyi örneği hibrit, yani esnek çalışmanın yükselişi. Son kullanıcıların üçte ikisi birden fazla konumdan çalışma esnekliği istediklerini belirtiyor. Yüzde 70’i ise nerede olurlarsa olsunlar görülebilmelerini ve duyulabilmelerini sağlayan bir teknoloji istediklerini söylüyor” dedi.

Yapay zekânın dönüştürücü etkisi

Yapay zekânın çalışma, yaşama ve oyun oynama biçimlerini dönüştüreceğine dikkat çeken Urçar, “İnsanlar her yerde oyun ve çalışmaya uyum sağlayabilen cihazlar arıyor. Burada performans ve sorunsuz bağlantı en kritik öneme sahip” dedi. Yapay zekâçağında güvenin önemli olduğunu Urçar, “HP şirket çapında bir yapay zekâ stratejisi ile dönüşüm getirecek bir çağa imza atıyor. HP, gelişmiş bilgi işlem çözümleri (Z by HP verileri) aracılığıyla yapay zeka çağını şimdiden mümkün kılıyor. Herkes yapay zekânın tüm potansiyelini yaşarken HP, kişisel bilgisayarı kişisel arkadaşa dönüştürüyor” diye konuştu.