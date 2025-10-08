2025 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, 2025 Nobel Kimya Ödülü’nü duyurdu. Bu yılki ödül, metal-organik çerçeveler (MOF’lar) üzerine yaptıkları çığır açıcı çalışmalarla bilim dünyasında büyük etki yaratan üç bilim insanına verildi: Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi.

Metal-organik çerçeveler: Geleceğin malzemesi

Kitagawa, Robson ve Yaghi’nin araştırmaları, gaz depolama, ayrıştırma, kataliz ve enerji dönüşümü gibi birçok alanda devrim yaratan metal-organik çerçevelerin gelişimini sağladı.

Bu yapılar, yüksek yüzey alanı ve esnek kimyasal özellikleri sayesinde özellikle çevre dostu enerji teknolojilerinde büyük önem taşıyor.

Nobel Komitesi’nden açıklama

Nobel Komitesi yaptığı açıklamada, “Kitagawa, Robson ve Yaghi, kimya bilimine yeni bir boyut kazandırdı. Metal-organik çerçeveler, moleküllerin inşa edilme biçimini kökten değiştirdi” ifadelerine yer verdi.

Ödül töreni aralık ayında Stockholm’de

2025 Nobel Ödül töreni, geleneksel olarak 10 Aralık’ta Stockholm’de düzenlenecek. Kazanan üç bilim insanına altın madalya, diploma ve 11 milyon İsveç kronu tutarında para ödülü takdim edilecek.