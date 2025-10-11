70 bin öğrenciye uzay eğitimi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Dünya Uzay Haftası Derneği tarafından bu yıl da Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevini üstlenen GUHEM, iki gün süren "Mars'ta Ne Zaman Yaşayacağız?" temalı çevrimiçi programla Türkiye'nin 81 ilinden 579 okuldan 70 bini aşkın öğrenciyi bir araya getirdi.

Bursa'da kurulan GUHEM, Türkiye'nin uzay ve havacılık ekosistemine yön veren öncü bir merkez olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 2023 yılından bu yana Dünya Uzay Haftası Türkiye Ulusal Koordinatörlüğü görevini başarıyla yürüten merkez, bu yılki etkinliklerle de gençleri, bilim insanlarını ve toplumu geleceğin uzay çalışmalarına daha da yakınlaştırmayı hedefledi.

Mars'ta yaşam hayali

Program kapsamında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Bilim İletişimi Direktörü ve Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, "Mars'ta Ne Zaman Yaşayacağız?" başlıklı sunumuyla öğrencilerle buluştu. Programa Türkiye'nin dört bir yanından katılan öğrenciler, Mars'ta yaşam ihtimallerini, uzay araştırmalarındaki son gelişmeleri ve geleceğin astronotlarını bekleyen zorlukları keşfetme fırsatı buldu.