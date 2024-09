9 Eylül'de tanıtılacak: iPhone 16'nın Türkiye fiyatları ne kadar olacak?

Takip Et

Apple, yeni iPhone 16 serisini tanıtacağı “Işıltı Zamanı (It’s Glowtime)” etkinliğinin tarihini duyurdu. 9 Eylül Pazartesi günü, TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek lansmanda yeni iPhone 16 serisinin özellikleri ve fiyatları netleşecek. Seri, gelişmiş yapay zeka (AI) özellikleri, yenilikçi "Capture" düğmesi ve iyileştirilmiş ekran teknolojisi ile kullanıcıların beğenisine sunulacak.

iPhone 16'nın Türkiye fiyatları ne kadar olacak? (iPhone 16 muhtemel fiyatları)

* iPhone 16 (128 GB): 63.999 TL

* iPhone 16 (256 GB): 68.499 TL

* iPhone 16 (512 GB): 78.999 TL

* iPhone 16 Plus (128 GB): 72.499 TL

* iPhone 16 Plus (256 GB): 77.999 TL

* iPhone 16 Plus (512 GB): 87.999 TL

* iPhone 16 Pro (128 GB): 82.999 TL

* iPhone 16 Pro (256 GB): 87.999 TL

* iPhone 16 Pro (512 GB): 98.499 TL

* iPhone 16 Pro (1 TB): 107.999 TL

* iPhone 16 Pro Max (256 GB): 98.499 TL

* iPhone 16 Pro Max (512 GB): 107.999 TL

* iPhone 16 Pro Max (1 TB): 118.499 TL

iPhone 16 özellikleri

iPhone 16, pek çok yenilik ve özelliği ile de öne çıkıyor. Yeni serinin Pro ve Pro Max modellerinde 6.3 inç ve 6.9 inç ekran boyutları bekleniyor. Cihazın Border Reduction Structure (BRS) teknolojisiyle daha ince çerçevelere sahip olacağı tahmin ediliyor. Bu yeniliklerden öne çıkanlar ise şöyle;

* Daha Güçlü İşlemci ve Gelişmiş Kamera: Fotoğraf ve video çekimlerinde daha fazla yaratıcılık imkanı.

* AI Yetenekleri: Fotoğraf ve video düzenlemelerinde daha profesyonel sonuçlar.

* Yeni Capture Düğmesi: Fotoğraf ve video çekimlerini kolaylaştıran bir özellik.

* Yüksek Ekran Kalitesi: Daha büyük ekran, daha ince çerçeve ve güçlü işlemci ile desteklenen bir deneyim.

* Wi-Fi 7 ve 5G Advanced: Daha hızlı bağlantı desteği.

iPhone 16 renk seçenekleri

iPhone 16 serisi, mavi, pembe, beyaz, siyah, yeşil, doğal titanyum, çöl titanyumu, beyaz titanyum ve siyah titanyum gibi yeni renklerle piyasaya sunulacak. Bu geniş renk yelpazesi, kullanıcıların cihazlarını kişiselleştirmesine olanak tanıyacak.