94 milyon müşteri 'dijital'de

Müşteri sayısı 94 milyon kişiye ulaştı. Bankacılar dijital bankacılığa olan ilginin artarak devam edeceği görüşünde. em Türkiye hem de dünya büyük bir teknolojik dönüşüm yaşıyor.

Bu dönüşüme en hızlı uyum sağlayan sektörlerin başında ise bankacılık geliyor. Bankalar müşterilerine sundukları dijital yöntemlerle banka şubelerine olan ihtiyacı her geçen gün azaltıyor. Uzaktan müşteri ediniminden, hızlı ve kolay para göndermeye, ödeme yöntemlerinden, yatırımlara kadar birçok işlem artık şubelere gitmeden kolaylıkla yapılabiliyor.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) yayımladığı verilere göre 2022 yılında aktif dijital bankacılık müşteri sayısı geçen yıla göre 16 milyon 549 bin kişi artarak 94 milyon 390 bin kişiye ulaştı. Bu sayının 2 milyon 301 bin kişisi “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken, 82 milyon 304 bin kişisi “sadece mobil bankacılık” işlemi yapmıştır. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısı ise 9 milyon 786 bin kişi oldu.

İnternet bankacılığında 134 milyon işlem yapıldı

2022 dönemi itibariyle, internet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 134 milyon, tutarı ise yaklaşık 6 trilyon TL olarak gerçekleşti. EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri işlemleri, 4 trilyon 35 milyar TL işlem hacmi ve 74 milyon işlem adedi ile finansal işlemler arasında en büyük paya sahip olmuştur.

İkinci sırada 1 trilyon 234 milyar TL’lik işlem hacmi ve 26 milyon işlem adedi ile yatırım işlemleri bulunuyor. İnternet bankacılığı hizmeti kullanılarak yapılan toplam finansal işlem adedi bir önceki döneme göre 7 milyon adet, bir önceki yıla göre ise 11 milyon adet arttığı görülüyor. Toplam işlem hacmi ise bir önceki döneme göre 1 trilyon 59 milyar TL, bir önceki yıla göre 2 trilyon 762 milyar TL arttı. 2022’de dijital yollardan yatırım işlemlerinde de artış yaşandı.

Buna göre yatırım işlemleri hacminde birinci sırayı, 601 milyar TL ve 20,7 milyon işlem adedi ile hisse senedi işlemleri aldı. Bunu, 290 milyar TL ve yaklaşık 2 milyon işlem adeti ile yatırım fonları işlemleri izliyor. En yüksek ortalama işlem hacimleri 229 bin TL ile VİOP işlemlerinde gerçekleşti. Bunu, 163 bin TL’lik ortalama işlem hacmiyle yatırım fonları işlemleri takip etti. 2022 döneminde internet bankacılığı kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 122 bin, hacmi 8 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satışı adedi 61 bin oldu.

Mobil müşteri sayısı 4,4 milyon kişi arttı

Mobil bankacılık yapmak üzere sistemde kayıtlı olan ve en az bir kez giriş işlemi yapmış toplam müşteri sayısı 2022 itibariyle 142 milyon 629 bin kişi oldu. Toplam aktif müşteri sayısında bir önceki döneme göre 4 milyon 356 bin kişi, bir önceki yıla göre 16 milyon 922 bin kişi artış gerçekleşti.

2022’de mobil bankacılık hizmeti kullanılarak yapılan finansal işlemlerin toplam adedi 1 milyar 816 milyon, tutarı ise 11 trilyon 307 milyar TL olurken EFT, havale ve döviz transferi işlemlerini kapsayan para transferleri, finansal işlem hacminin yüzde 61’ini, yatırım işlemleri ise yüzde 27’sini oluşturdu. Aynı dönemde mobil bankacılık kanalıyla kullandırılan anlık kredi adedi 5 milyon 388 bin, hacmi yaklaşık 162 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönem içinde gerçekleştirilen sigorta satışı 4 milyon 14 bin adet oldu.

Ürün çeşitliliği artıyor

Bankacılar açık bankacılık uygulamalarının da devreye girmesi ile birlikte bireylerin şubeye gitmeden müşteri olmayı sevdiğini de anlattı. Bankacılar, dijital ve mobil bankacılıkta geldiğimiz noktada yaş sınırı kalmadığını 18 yaşındaki müşterinin de 60 yaşındaki müşterinin de artık dijitalde işlem yaptığını da belirtti.

Artık müşterinin dijital eğilimi diye bir ayrım yapmayan bankalar, mobilde ürün çeşitliliği, sürdürülebilirlik dahil müşterinin ihtiyaçlarına ve kullanım deneyine odaklanan ürün ve hizmetler geliştirmeye çalışıyor. Dijital ve mobilde “hızlı ve pratik çözümler” anlayışı ile hareket ediliyor.

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