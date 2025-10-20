ABD ve Çin'de iPhone 17 satışları iPhone 16'yı geride bıraktı

Araştırma şirketi Counterpoint tarafından yayımlanan verilere göre, Apple'ın iPhone 17 serisi, hem Çin hem de ABD pazarlarında güçlü bir başlangıç yaptı. Yeni modellerin erken satış performansı, bir önceki seri olan iPhone 16'yı geride bıraktı.

İlk 10 günde yüzde 14 artış

Rapor, iPhone 17 serisinin her iki ülkede de piyasaya sürülmesinden sonraki ilk 10 gün içinde iPhone 16 satışlarını yüzde 14 oranında geçtiğini ortaya koydu.

Çin'de temel model satışları ikiye katlandı

Verilere göre, iPhone 17'nin temel modeli, aynı dönemde Çin'deki satışlarını neredeyse iki katına çıkararak dikkat çekti. Toplamda iki pazarda satışların yüzde 31 oranında yükseldiği belirtildi.

"Harika bir fiyat-performans sunuyor"

Counterpoint Kıdemli Analisti Mengmeng Zhang, raporda yeni modelin sunduğu teknik iyileştirmelere dikkat çekti:

"Temel model iPhone 17 tüketiciler için çok cazip, harika bir fiyat-performans sunuyor. Daha iyi çip, geliştirilmiş ekran, daha yüksek temel depolama, ön kamera yükseltmesi — tümü geçen yılki iPhone 16 ile aynı fiyata."