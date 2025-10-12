ABD’de üniversite düzeyindeki en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı hizmete girdi

ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ne bağlı Lincoln Laboratuvarı Süper Bilgi İşlem Merkezi, saniyede 2 kentilyon işlem yapabilen üniversite düzeyindeki en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı "TX-GAIN"i hizmete soktu.

Yapay zeka teknolojileri konusundaki rekabet dünya genelinde artarken, ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden (MIT) önemli bir hamle geldi. MIT Lincoln Laboratuvarı Süper Bilgi İşlem Merkezi (LLSC), saniyede 2 kentilyon işlem yapabilen ve ABD’de üniversite düzeyinde en güçlü yapay zeka süper bilgisayarı olan TX-GAIN’i hizmete soktu. Adını "TX-Generative AI Next" ifadelerinin kısaltmasından alan "TX-GAIN" küresel "TOP500" sıralamasına girerek dünyanın en güçlü bilgisayarları arasına adını yazdırırken, sistemin özellikle biyosavunma, malzeme bilimi, hava tahmini ve siber güvenlik gibi alanlarda araştırmaları hızlandıracağı açıklandı. "TX-GAIN"in halihazırda radar analizi, hava durumu modellemesi, siber güvenlik ile ilaç ve malzeme tasarımlarında kullanıldığı aktarıldı.

"Çığır açıcı bir gelişme"

LLSC Başkanı Dr. Jeremy Kepner, "TX-GAIN"in araştırmacılara yeni nesil mühendislik ve bilimsel hamleler konusunda büyük fırsatlar sunacağını belirterek, "Sistem, üretken yapay zekadan fiziksel simülasyonlara ve veri analizine kadar her alanda kullanılacak" dedi.