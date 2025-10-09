ABD'li teknoloji devlerinin talebi TSMC'yi uçurdu! Beklentilerin üzerinde gelir...

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), üçüncü çeyrekte gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 yükselerek 989,9 milyar Tayvan dolarına (32,5 milyar dolar) ulaştığını duyurdu. Açıklanan rakam, analistlerin 962,8 milyar Tayvan doları olan beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin büyümesi, özellikle Nvidia, AMD ve Broadcom gibi ABD'li teknoloji devlerinden gelen yüksek talep tarafından desteklendi. Tüketici elektroniği pazarındaki durgunluğa rağmen TSMC'nin ileri üretim süreçlerine geçişi, birim başına kârlılığı artırdı.

Şirketin satışları talebin devam ettiğini kanıtlıyor

Yapay zeka yatırımlarında aşırı kapasite oluşabileceğine dair endişeler bulunsa da, şirketin satışları güçlü talebin devam ettiğini gösteriyor. TSMC, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının tamamını 16 Ekim'de açıklayacak.