Amazon Prime üyelik ücretleri iade edilecek

Amazon, milyonlarca kişiyi Prime üyeliğine kaydetmek için yanılttığı ve abonelik iptalini zorlaştırdığı iddiaları karşısında pes etti.

ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC) tarafından mahkemeye verilen Amazon'un avukatları iddiaları ne kabul etti, ne de reddetti. Avukatlar, şirketin her zaman yasalara uyduğunu ve anlaşmanın Amazon'un ilerlemesine” olanak sağlayacağını söyledi.

Ön duruşmanın ardından uzlaşma anlaşmasının yapıldığını açıklayan FTC yetkilileri, Amazon'un 2.5 milyar dolar (104 milyar TL) ödeme yapacağını duyurdu.

35 milyon aboneye geri ödeme

1.5 milyar dolar (62 milyar TL) yaklaşık 35 milyon Amazon Prime abonesine geri ödeme olarak yapılacak. 1 milyar dolar (42 milyar TL) ise FTC'ye ceza olarak ödenecek.

En büyük sivil ceza

Bu, FTC için büyük bir zafer anlamına geliyor ve kurumun bugüne kadar elde ettiği en büyük sivil ceza olarak kayda geçiyor.

FTC, ödeme sırasında müşterilere Prime'a kaydolmalarını tekrar tekrar öneren pop-up'lar, şartları tam olarak açıklamadan veya hizmeti nasıl reddedebileceğini netleştirmeden fatura bilgilerini toplayan Amazon uygulamalarını mahkemeye taşımıştı.

Amazon Prime aylık abonelik ücreti bazı ülkelerde şöyle:

- ABD: 14.99 dolar (623 TL)

- İngiltere: 8.99 sterlin (499 TL)

- Türkiye: 49.90 TL

- Almanya: 8.99 Euro (433 TL)

- İtalya: 4.99 Euro (242 TL)

- Yunanistan: 4.99 Euro (242 TL)