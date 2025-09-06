Apple etkisi: WhatsApp’a Liquid Glass tasarımı geliyor

Apple’ın iOS 26 güncellemesi ile birlikte WhatsApp da kullanıcı arayüzünü yenilemeye hazırlanıyor.

Uygulama, Liquid Glass tasarım diliyle birlikte daha şeffaf, dinamik ve çağdaş bir arayüz kazanacak.

Uygulama iOS 26’ya hazırlanıyor

WhatsApp’ın iOS için yeni bir beta güncelleme yayımladı. 25.24.10.70 numaralı sürümüyle gelen güncelleme, uygulamanın iOS 26’ya hazırlanmakta olduğunu gösteriyor.

Şirket, geçtiğimiz dönemde iOS 18 SDK’sı için benzer bir uyum sürecine gitmişti. Şimdi aynı adım, Apple’ın en güncel sistemi atılacak.

Değişen yansıma efektleri, yarı saydam görünüm...

Yeni tasarım dili, iOS 26 ile birlikte ön planda olacak. Liquid Glass, ışığa göre değişen yansıma efektleri ve yarı saydam görünümleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Şeffalık ögeleri butonlardan menülere kadar arayüzün pek çok bölümünde yer alacak. Söz konusu tasarımın ilk aşamada alt gezinme çubuğunda uygulanması bekleniyor. Ardından diğer bölümlere de yayılacak.

Yeni tasarımın tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise henüz belli değil olmasa da testlerin sürdüğü biliniyor.