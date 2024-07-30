Apple Intelligence yapay zeka özellikleri iPhone'lara geliyor

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Amerikan teknoloji devi Apple, otomatik olarak e-posta ve resim oluşturacak ve bildirimleri sıralayacak yapay zeka özelliklerini bir araya getiren Apple Intelligence'ın ilk sürümünü iOS 18.1 Beta güncellemesi ile birlikte yayınladı. Apple'ın yapay zeka özellikleri şu anda yalnızca kayıtlı Apple geliştiricileri tarafından kullanılabiliyor.

Apple'ın yeni yapay zeka özellikleri iPhone, iPad ve Mac'te erken geliştirici önizlemelerinde test edilmeye hazır.

Bu güncellemeleri yüklemek için bir iPhone 15 Pro veya Pro Max'e ya da iPad'ler ve Mac'ler için Apple Silicon çipli bir sisteme ihtiyacınız olacak. Yüklendikten sonra kullanıcıların, X'teki @iSWUpdates'in ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, cihazlarının Ayarlar menüsünden bir bekleme listesine katılmaları ve cihazın erişime hazır olduğuna dair bir bildirim beklemeleri gerekecek.

Apple, iPhone, iPad ve Mac'e gelecek yapay zeka özelliklerini ilk olarak Haziran ayında düzenlenen Dünya Geliştiriciler Konferansı sırasında duyurdu.

Apple, bu sonbaharda iPhone 16'nın lansmanına eşlik edecek olan ilk sürümün genel lansmanından önce genellikle takip yazılımı güncellemeleri için beta sürümleri yayınlamadı. Ancak yapay zeka güncellemelerini 18.1 güncellemesine bölmek ve bunları şimdi geliştiricilerle test etmeye başlamak, şirketin iOS ile birlikte gönderilmeye başlayan telefon ve tabletlerin piyasaya sürülmesini etkileme potansiyeli olmadan, geniş çapta kullanıma sunulmadan önce hataları ortadan kaldırmasına ve özellikleri test etmesine yardımcı olabilir.

iOS 18.1 Beta güncellemesinde neler var?

iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modellerine sahip olanlar bugün itibarıyla Yazma Araçları, Siri'nin yeni tasarımı, bildirimleri özetleme ve yazıya dökme, yeni mail kategorileri ve akıllı yanıtlar, mesajlar'da akıllı yanıtlar ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli Apple Intelligence özelliklerini deneyebilecek.

Hangi cihazlar yeni yapay zeka özeliklerinden yararlanacak?

Apple Intelligence yayınlandığında, iOS 18'i destekleyebilen her telefonla uyumlu olmayacağını belirtelim. Apple, duyurusu sırasında A17 Pro işlemcili veya M serisi çipli bir cihaz gerektirdiğini söylemişti. Bu da iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max dışındaki tüm yeni iPhone modellerini dışarıda bırakıyor.