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Apple iPhone 16 çıktı, Türkiye’nin aklı iPhone 13’te kaldı

Teknoloji dünyasında herkes yeni iPhone 16’nın özellikleriyle ilgileniyor. Ancak online alışveriş rehberi Cimri’nin verilerine göre, iPhone 16 çıktıktan sonra iPhone 13’ün fiyat karşılaştırmaları yüzde 196 oranında artış gösterdi.

Haber Merkezi
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Teknoloji ürünlerinin fiyatlarındaki dalgalanma, tüketicilerde farklı bir satın alma eğilimi yaratıyor. Apple’ın uluslararası bir lansmanla dünyaya tanıttığı iPhone 16’nın piyasaya çıkmasının ardından, Apple dışındaki satıcıların fiyatlarında artış görüldü. Bu durumun akabinde ise Türkiye’deki tüketici davranışları ise ilginç bir reaksiyon gösterdi.

Online alışveriş rehberi Cimri’nin verilerine göre, Apple iPhone 16 çıktıktan sonra, üç jenerasyon önce piyasaya sürülen iPhone 13’ün fiyat sorgulamaları yüzde 196 oranında artış gösterdi. 

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