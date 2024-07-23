Apple, Microsoft, NVIDIA... Dev teknoloji şirketleri dünyayla yarışıyor! Çin'i dahi geride bıraktı

Companies Market Cap sitesinden derlenen bilgilere göre, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri ve piyasa değerleri incelendiğinde, Apple, 3,4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en değerli şirketi konumunda.

Apple'ın 2007'de çıkardığı ilk akıllı telefonu "iPhone", tüketicilere bir masaüstü bilgisayardaki gibi internette gezinme olanağı verdi. Teknoloji dünyasında önemli dönemeçlerden biri olarak kabul edilen bu tarihten sonra Apple'ın tüm dünyadaki bilinirliği ve buna bağlı olarak piyasa değeri de hızlı bir yükseliş yaşadı. Şirketin Ocak 2007'de 73,8 milyar dolar olan piyasa değeri 1 yıl sonra 120 milyar dolara kadar yükseldi.

Microsoft 3 trilyon doları geçti

Apple'ı, 3,3 trilyon dolarlık değeriyle Microsoft takip ediyor. Microsoft, son dönemde piyasa değerinde önemli bir artış kaydetti. Şirketin değeri, 2023 yılı temmuz ayında 2,5 trilyon dolar seviyesindeyken, 2024 Temmuz'da 3,3 trilyon dolara ulaştı. Microsoft'un piyasa değerindeki bu hızlı artışın sebepleri arasında, bulut bilişim hizmetlerine olan talebin artması, yapay zeka yatırımlarının geri dönüşü ve yeni ürün tanıtımları öne çıkıyor.

3. sırada yer alan NVIDIA da son dönemde piyasa değerinde çarpıcı bir artış kaydederek teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. NVIDIA'nın piyasa değeri Temmuz 2023'te 1,2 trilyon dolar iken Temmuz 2024'te bu rakam 3 trilyon doları aştı.

Listede Google'ın çatı şirketi Alphabet 2,2 trilyon dolarlık piyasa değeri ile 4. Amazon 1,9 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 5. Meta 1,2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle 6. TSMC 878 milyar dolarlık piyasa değeriyle 7. Tesla 802 milyar dolarlık piyasa değeriyle 8. Broadcom 749 milyar dolarlık piyasa değeriyle 9. Tencent 449 milyar dolarlık piyasa değeri ile 10. sırada yer alıyor.

Toplam piyasa değeri Fransa'nın 6 katı büyüklüğünde

Piyasa değeri en yüksek 10 teknoloji şirketine bakıldığında toplam büyüklük 18 trilyon doları aşıyor. Bu değer 2023'te en yüksek gayri safi yurtiçi hasılaya sahip 20 ülke arasında 2. sırada yer alan ve 2023 GSYH'si 17,6 trilyon dolar olan Çin'i geride bıraktı.

Statista'ya göre, piyasa değeri en yüksek 10 teknoloji şirketlerinin toplam değeri 2023 GSYH'si yaklaşık 3,6 trilyon dolar olan Hindistan'ın 5 katı, GSYH'si 3 trilyon dolar olan Fransa'nın ise 6 katı büyüklüğe denk geliyor.