Aselsan, Çelik Kubbe ile TEKNOFEST'te: Dünya çapında bir iş!

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, teknolojiye gönül veren milyonları bu kez İstanbul'da buluşturdu. Aselsan tarafından geliştirilen Çelik Kubbe unsurları da TEKNOFEST'te sergilendi.

Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Aselsan'ın ve savunma sanayinin esas gücünün yetişmiş insan kaynağı olduğunu ifade ederek her yıl büyüyen ve gelişen TEKNOFEST coşkusuna dikkat çekti.

"TEKNOFEST kuşağı gönlüyle, vicdanıyla da fark oluşturuyor" diyen Akyol, "Savunma sanayinde tarıma gıdadan afete bütün teknolojilerde burada ciddi bir çalışma var. Yabancı konuklarımız oldu, birçoğu festivali hayranlıkla takip ediyorlar. Biz paydaş olmaya destek olmaya devam edeceğiz. Aklıyla, bilgisiyle fark yaratan TEKNOFEST kuşağı gönlüyle, vicdanıyla da fark oluşturuyor. Buralarda dünyada barış ve huzuru tesis edecek bir nesil yetişiyor. Savaştan değil barıştan beslenen bir nesil yetişiyor. Bunların desteklenmesi bunların giderek artması ülkemizin geleceğinin teminatıdır" dedi.

Çelik Kubbe adım adım inşa süreci

Çelik Kubbe'nin adım adım inşa edildiğini söyleyen Akyol,şöyle konuştu:

"Dünyanın en modern yaklaşımlarından Çelik Kubbe'yi adım adım inşa ediyoruz. Dünya çapında bir iş, geldiğimiz seviye gerçekten gurur duyulacak bir seviye ama yapılacak çok iş olduğunu, daha fazla üretmek için gece gündüz çalıştığımızı ve her geçen yıl bir öncekinden daha fazla sistemi teslim ettiğimizi söyleyebilirim. Kahraman ordumuz bunların yerleşimini nerede kullanılacağını ne kadar kullanılacağını ne zaman kullanılacağını çok iyi bir şekilde planlıyorlar.

Bize düşen teknolojik olarak yeni sistemleri eklemeye devam ederken kazandığımız yeteneklerden daha fazla üretmek. Son teslimat töreninde 47 unsuru teslim ettik ama her geçen gün ve yıl daha fazlasını teslim edecek yeni yetenekler ekleyecek şekilde yol haritamıza devam ediyoruz. Gece gündüz milletimizin desteğiyle durdurak bilmeden çalıştığımızı söyleyebilirim."

Havadaki tehditleri radarlar yakalayacak

Radar sistemi hakkında konuşan Akyol, "Radarlar, Çelik Kubbe'nin parçaları. Havada olan bütün tehditleri erken safhada görmek, ona göre hava sahasını kontrol etmek üzere kurgulanmışlar. Aselsan Ankara'da Avrupa'nın en büyük radar ve elektronik harp tesisine sahip bu teknolojide de dünyanın son teknolojisine ulaşmış durumdayız. Galyum nitrat tabanlı radar sistemlerini entegre devresinden başlayacak şekilde tamamını geliştirmiş ve üretmiş durumdayız. Daha fazlasının teslim edilmesi, daha uzun menzillere çıkılması yönünde de devamlı bir AR-GE çalışması yapıyoruz" dedi.