Bakan Kacır açıkladı: Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, Anadolu şehirlerinde Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'nin kurulacağını duyurdu.

Bakan Kacır, "Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere, meslek liseleri ile fen liselerinin güçlü yönlerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'ni Anadolu şehirlerimizde kuracağız. Atacağımız tüm bu adımlarla ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Asra bedel kazanımlar elde ettik"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayi ve teknolojide önemli mesafelerin katedildiği ifade ederek, istihdam edilen kişinin sayısının 6 milyonu geçtiğini kaydetti:

"Sanayi ve teknolojide muazzam bir mesafe kaydederek asra bedel kazanımlar elde ettik. Sanayi sektöründe istihdam edilen kişi sayısını 3 milyon 900 binden 6 milyon 700 bine çıkardık. 48 bin hektar olan planlı sanayi alanlarımızın büyüklüğünü 150 bin hektara yükselttik.

Anadolu'nun dört bir yanında kurduğumuz Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgelerini, ülkemizin ve Avrupa'nın üretim üsleri haline getirdik. Türkiye, bu başarılarıyla yalnızca bölgesinde değil tüm dünyada emsal teşkil eden bir ülke konumuna yükseldi. Türkiye bugün Çin'den sonra Orta Avrupa'ya kadar uzanarak en fazla çeşit ürünü en fazla ülkeye ihraç eden ülkedir."

Uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı

Bakan Kacır, teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sağlandığını da ekledi:

"Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programıyla; ekonomimizin yükselişine katkı sağlayacak teknolojik ve stratejik yatırımların gerçekleştirilmesi için uzun vadeli ve uygun koşullarda finansman imkanı sağlıyoruz. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30'la, 7 ana sektörde ileri teknoloji yatırımlarını hızlandırıyoruz."

"Finansman uygulamalarını yaygınlaştıracağız"

Bakan Kacır, önümüzdeki beş yılda yapılacak olan planlamaları ise şöyle sıraladı:

"HİT 30, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi gibi stratejik alanlarda yatırımları hızlandıran finansman uygulamalarını çeşitlendirecek ve yaygınlaştıracağız.

Fiber iletişim, 5G ve ötesi haberleşme ve bulut bilişim altyapı yatırımlarıyla, robotik sistemlerle işletmelerimizin dijital ekonomiye entegrasyonunu kuvvetlendireceğiz.

Yenilenebilir ve nükleer enerjiyle sanayimizin gücüne güç katacağız. Düşük karbonlu üretim teknolojilerine hızla adım atarak yeşil ve döngüsel ekonomiye geçişi sağlayacağız.

Kuracağımız yeni kalkınma ve ticaret koridorları ile kazan-kazan ilkesine dayanan ittifaklarla ülkemizin küresel pazarlara entegrasyonunu pekiştireceğiz.

KOBİ'lerimizin verimlilik ve ölçek büyütmede ihtiyaçlarını adresleyen adımlar, yerel potansiyeli harekete geçirecek programlarla; imalat sanayimizi daha dirençli ve rekabetçi bir yapıya kavuşturacağız."

Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurulacak

Bakan Kacır, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere, Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'nin Anadolu şehirlerinde kurulacağını açıkladı:

"Stratejik yatırımlar için; teknolojik, sosyal, ve çevresel, altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz.

Riskli bölgelerde yer alan tesislerin, daha güvenli alanlara taşınmasını hızlandıracak adımlar atacağız. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek üzere, meslek liseleri ile fen liselerinin güçlü yönlerini bir araya getiren Sanayi ve Teknoloji Kolejleri'ni Anadolu şehirlerimizde kuracağız.

Atacağımız tüm bu adımlarla ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı tahkim edeceğiz."