Barikat Siber Güvenlik, Teknofest'te geleceğin dijital güvenliğini tanıttı

Barikat standında; SOC (Security Operations Center) altyapıları, MxDR (Managed Extended Detection and Response) hizmetleri ve bulut tabanlı güvenlik mimarileri gibi kritik teknolojiler tanıtıldı. Genç girişimcilerden kamu temsilcilerine kadar geniş bir katılımcı profiliyle buluşan Barikat, Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğuna sunduğu katkılarını beş gün süren etkinlikte katılımcı ve ziyaretçilerle paylaştı.

"Dijital güvenlik farkındalığını artıran stratejik bir platform"

Barikat Siber Güvenlik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Teknofest, yalnızca bir teknoloji festivali değil; aynı zamanda gençlerin, girişimcilerin ve kamuoyunun dijital güvenlik farkındalığını artıran stratejik bir platform. Barikat olarak, bu ekosistemin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Geleceğin tehditlerine karşı bugünden hazırlıklı olmak için geliştirmiş olduğumuz çözümler ve yeni teknolojilerle ilgili yaklaşımlarımızı bu güzel etkinlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

"Genç nesillere ilham vermeyi amaçlıyoruz"

Barikat Siber Güvenlik Yönetim Kurulu üyesi ve CEO’su Ceyhun Özata ise açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin dijital güvenlik ekosistemine değer katan bir şirket olarak Teknofest’te bulunmak bizim için stratejik bir sorumluluk. Burada yalnızca teknolojimizi tanıtmakla kalmıyor, aynı zamanda genç nesillere ilham vermeyi ve onları siber güvenliğin geleceğinde aktif rol almaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Barikat olarak vizyonumuz, ulusal ve uluslararası ölçekte güvenliği sadece bir teknoloji değil, bir güven kültürü haline getirmektir.”

Barikat Siber Güvenlik, Teknofest İstanbul 2025 ile birlikte yalnızca teknolojisini değil, aynı zamanda insan odaklı güvenlik vizyonunu da kamuoyuyla paylaşarak, dijital geleceğin güvenli temellerini inşa etme kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.