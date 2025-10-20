Canva çöktü mü, neden girilmiyor? Canva neden açılmıyor?

Ücretsiz çevrimiçi grafik tasarım aracı olan Canva'ye erişim sorunu yaşıyor. Dünyada en çok kullanılan sitenin neden çöKtüğü araştırılıyor. Öte yandan resmi bir açıklama gelip gelmediği de merak ediliyor.

Canva neden açılmıyor?

Canva'da saat 10.00 sularında erişim sorunu yaşanmaya başladı. Son olarak ise site tamamen çöktü. Siteye girmeye çalışanlar ""500: Sunucu hatası meydana geldi. Bu durum bizim tarafımızda bir sorun oluştuğu anlamına geliyor" ibaresi ile karşılaşıyor. Amazon Web Services'in çöküşü nedeniyle Canva'ya da kullanıcılar giremiyor.

Sitenin kurucularından henüz resmi bir açıklama ise gelmedi.