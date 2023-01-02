CES2023’te gövde gösterisi

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın programı ve teşvik desteği ile irili ufaklı 54 şirketimiz fuarda yer alırken Cedetaş Elektronik, CY Vision, Ekin Teknoloji, Farplas Otomotiv, REPG Enerji, TOGG, Vestel ve Volta ise kendi imkanları ile fuarda olacak.

TOGG, fuarın ana konuşmacılarından John Deere’e ve Microsoft’a komşu dev standı ile ziyaretçilerin dikkatini çekmeyi garantilemiş.

Kemalettin BULAMACI