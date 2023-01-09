CES’te Varank rüzgârı

Kemalettin BULAMACI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’den rekor katılımın gerçekleştiği CES2023’te Türkiye’den katılan şirketlerle bir istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Türkiye’den rekor sayıda katılımcının yer aldığı dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarında, hükümet ve bürokrasi nezdinde de en büyük katılımın sağlandığı sene oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yanısıra, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum ve kalkınma ajansları nezdinde pek çok bürokrat da CES2023 ziyaretçileri arasında yer aldı.

100’e yakın katılım

Bakan Varank, dünya ekonomisinin lokomotifinin girişimcilik olduğuna işaret ederek, bakanlık olarak bu alanı radarlarına aldıklarını ve Türkiye'de girişimciliği desteklemek için çok farklı destekler sağladıklarını anlattı.

Maddi desteklerin yanısıra Türkiye'deki ekosistemi ayakta tutabilmek, fon oluşturmaya çalışmak, girişimcilere ihtiyaç duydukları mevzuatları hayata geçirebilmek ve mentorluk sağlamak gibi gündemleri olduğunu belirten Varank, bunlarla ilgili çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Varank, "Onlardan bir tanesi de aslında son dönemde gündemimize aldığımız CES. Bu global teknoloji şovuna biz nasıl girişimlerimizi getirebiliriz, burayı nasıl bir vitrinimiz haline getirebiliriz, bununla ilgili de son iki senede yaptığımız çalışmalar var. İşte bunların da giderek daha büyük bir ivme yakaladığını görüyoruz. Önceki senelerde çok daha az katılımcıyla buradaydık, bu sene 100’e yakın girişimimiz Türkiye'den buraya geldi" diye konuştu.

Girişimcilik kadar büyük firmaların da burada kendilerini vitrine koyabilmelerinin önemine değinen Varank, "TOGG'un en önemli paydaşlardan biri haline gelmesi aslında Türkiye'nin potansiyelini de göstermesi açısından değerli" dedi.

1.5 milyar dolarlık fon

Varank, Türkiye'de girişimlere yapılan yatırımlara da değinerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den girişimler 2021'de 1,6 milyar dolarlık yatırım almayı başardılar. Dünyadaki trend aşağı yönlü olsa da 2022'de de Türkiye'de yine 1,6 milyar doları yakalayabileceğimize inanıyoruz. Sadece son dört senede sırf girişimlere yatırım yapmak üzere Türkiye'de yaklaşık 1,5 milyar dolarlık fon kuruldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bizden gerek bölgesel kalkınma fonuyla gerek teknoloji fonuyla, İstanbul Kalkınma Ajansımızın fonların fonu mekanizmasıyla, Tech-InvestTR programıyla ciddi bir fon oluşturmayı başardık. Bunların hepsinin yatırımları peyderpey devam ediyor ve bu kültürün de giderek yaygınlaştığını görebiliyoruz."

"Gençlerimize yatırım yapmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Türkiye'nin çok başarılı gençleri olduğunu vurgulayan Varank, ülkenin bu potansiyelini başarıya ulaştırabilmesi için girişimcilerin kamu ile çok sıkı iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Varank şöyle devam etti:

"İnşallah Türkiye teknoloji tabanlı girişimcilikle çok farklı noktalara gelecek. Biz geleceğimizin sizde olduğunun farkındayız. Çok ileri teknolojik faaliyetlerin gerçekleştirileceğine inanıyoruz. Yıkıcı teknolojiler dediğimiz alanlarda da çıkaracağımız girişimlerle aslında sadece Türkiye'ye katkı sağlamayacağız aynı zamanda dünyadaki teknoloji yarışında da fark oluşturabilecek işleri ortaya koyabileceğiz."