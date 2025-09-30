ChatGPT’den yeni hamle: Ebeveyn kontrolü zorunlu oluyor

OpenAI, genç kullanıcıların güvenliğini artırmak amacıyla ChatGPT’ye ebeveyn kontrolü özelliği eklediğini duyurdu. Bu sistem, gençlerin platformda tehlikeli düşünceler ya da kendine zarar verme eğilimleri gösterdiğinde devreye girecek.

Şirket, böyle bir durumda ebeveynlere e-posta, SMS veya bildirim yoluyla anında uyarı gönderecek. Ancak bu kontrollerin çalışabilmesi için gençlerin, hesaplarına ebeveynlerini bağlamayı kabul etmesi gerekiyor.

Devre dışı bırakabilecek

Yeni özellikler, çocukların uygunsuz içeriklerle karşılaşma riskini azaltmayı da hedefliyor. Ebeveynler, ChatGPT’nin kullanım saatlerini sınırlayabilecek, sesli modu veya belleği kapatabilecek, hatta görsel üretim özelliğini devre dışı bırakabilecek. Ayrıca, gençlerin sohbet verilerinin model eğitiminde kullanılmasını engelleme imkânı da sunuluyor.

OpenAI, “gençlerin gizliliğine önem verdiklerini” vurgulasa da, bu yeni sistemin ebeveynlere “çocuklarını gözetleme imkânı sunduğu” yönünde eleştiriler gelebileceği değerlendiriliyor. Öte yandan şirket, 18 yaş altı kullanıcıları tespit edebilmek için yaş tahmin sistemi de geliştiriyor. Şüpheli durumlarda, kullanıcı yetişkin olsa bile “genç ayarlarının” otomatik olarak uygulanacağı belirtiliyor.