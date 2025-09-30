ChatGPT'ye Instant Checkout özelliği geldi: Alışverişte yapay zeka dönemi başlıyor!

Alışverişte yapay zeka dönemi OpenAI'ın ChatGPT'de kullanıma aldığı “Instant Checkout” özelliği ile resmen başladı.

İlk olarak ABD'deki kullancılara açılan yeni özellik, Amerika merkezli alışveriş siteleri Etsy ve Shopify'dan alışveriş yapmayı mümkün kılıyor. ChatGPT'nin ücretsiz sürümünde de kullanılabilen Instant Checkout özelliği ile kullanıcılar ihtiyaç duydukları ürünleri kolayca sipariş verebiliyor.

Donanımhaber'in haberine göre; ChatGPT, daha önce de kullanıcıları ihtiyaç duydukları ürünlere göre yönlendirse de yeni özellik, sohbetten çıkmadan satın alma opsiyonu sunuyor.

Kullanıcılar farklı bir siteye yönlendirilmeden siparişe ilişkin kargo ve ödeme bilgilerini onaylayarak alışverişi tamamlayabiliyor.

Alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirecek

Online alışveriş alışkanlıklarını kökten değiştirebilecek bu yeni alışveriş deneyimi kullanıcıların arama motorları veya e-ticaret sitelerinde kaybolmadan, kişiselleştirilmiş önerilerle ürün karşılaştırmaları yapabilmelerini sağlıyor.

OpenAI'ın sponsorluk içermeyen yeni özelliğinde ürünlerin kullancının tercihlerine göre listelendiği öğrenilirken, yapay zekanın tamamlanan alışverişler için satıcılardan “küçük bir ücret” alacağı belirtiliyor.