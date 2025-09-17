Çin, Nvidia'nın suratına kapıyı çarptı: Teknoloji devlerine çiplerini almayın talimatı!

Çin, yapay zekâ alanında kritik bir adım atarak teknoloji şirketlerine Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini satın almayı durdurmaları yönünde talimat verdi.

Financial Times’ın haberine göre, Çin’in siber düzenleyici otoritesi, firmalara Nvidia’nın Çin’e özel geliştirdiği RTX Pro 6000D modelinin testlerini ve siparişlerini iptal etme çağrısı yaptı.

Siparişler iptal edildi

Kararın ardından, aralarında Alibaba ve ByteDance’in de bulunduğu büyük teknoloji şirketleri, binlerce çiplik siparişlerini iptal etmek zorunda kaldı. Böylece hem test süreçleri hem de tedarik planları askıya alınmış oldu.

Yerli çip stratejisi

Uzmanlara göre bu adım, Çin’in yarı iletken sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi güçlendirmek için attığı en somut hamlelerden biri.

Son dönemde Huawei ve Cambricon gibi firmaların geliştirdiği yapay zekâ işlemcilerinin performansı, Nvidia’nın alternatifleriyle kıyaslanabilir seviyelere ulaşmış durumda.

Envanterler de gözden geçirilecek

Yetkililer, yalnızca yeni siparişlerin değil, mevcut envanterlerin de gözden geçirilmesini istedi. Çin’in, 2026 itibarıyla yerli çip üretimini üç katına çıkarmayı hedeflediği bildiriliyor.

Küresel rekabete etkisi

Kararın, teknoloji sektöründe küresel rekabeti yeniden şekillendirmesi ve ABD-Çin arasındaki jeopolitik gerilimi derinleştirmesi bekleniyor.

Nvidia için kritik pazarlardan biri olan Çin’de alınan bu karar, şirketin satışlarını da doğrudan etkileyebilir.