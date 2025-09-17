Çin, Nvidia'nın suratına kapıyı çarptı: Teknoloji devlerine çiplerini almayın talimatı!
Çin, teknoloji devlerine Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini almayı durdurmaları talimatını verdi. Bunun üzerine Alibaba ve ByteDance gibi şirketler RTX Pro 6000D siparişlerini iptal etti. Karar, Çin’in dışa bağımlılığı azaltarak yerli çip üretimini hızlandırma hamlesi olarak değerlendiriliyor.
Çin, yapay zekâ alanında kritik bir adım atarak teknoloji şirketlerine Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini satın almayı durdurmaları yönünde talimat verdi.
Financial Times’ın haberine göre, Çin’in siber düzenleyici otoritesi, firmalara Nvidia’nın Çin’e özel geliştirdiği RTX Pro 6000D modelinin testlerini ve siparişlerini iptal etme çağrısı yaptı.
Siparişler iptal edildi
Kararın ardından, aralarında Alibaba ve ByteDance’in de bulunduğu büyük teknoloji şirketleri, binlerce çiplik siparişlerini iptal etmek zorunda kaldı. Böylece hem test süreçleri hem de tedarik planları askıya alınmış oldu.
Yerli çip stratejisi
Uzmanlara göre bu adım, Çin’in yarı iletken sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi güçlendirmek için attığı en somut hamlelerden biri.
Son dönemde Huawei ve Cambricon gibi firmaların geliştirdiği yapay zekâ işlemcilerinin performansı, Nvidia’nın alternatifleriyle kıyaslanabilir seviyelere ulaşmış durumda.
Envanterler de gözden geçirilecek
Yetkililer, yalnızca yeni siparişlerin değil, mevcut envanterlerin de gözden geçirilmesini istedi. Çin’in, 2026 itibarıyla yerli çip üretimini üç katına çıkarmayı hedeflediği bildiriliyor.
Küresel rekabete etkisi
Kararın, teknoloji sektöründe küresel rekabeti yeniden şekillendirmesi ve ABD-Çin arasındaki jeopolitik gerilimi derinleştirmesi bekleniyor.
Nvidia için kritik pazarlardan biri olan Çin’de alınan bu karar, şirketin satışlarını da doğrudan etkileyebilir.