Çin’den Nokia ve Ericsson’a kısıtlama: Kritik altyapıda yerli önceliği

Çin yönetimi, Avrupa merkezli telekom ekipman üreticileri Nokia ve Ericsson’un ülke içindeki kullanımını kısıtlamaya başladı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “Batı’dan bağımsızlaşma” vizyonu çerçevesinde alınan bu adım, kritik teknoloji altyapısında yabancı firmalara olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

Sıkı güvenlik denetimleri

Financial Times’a konuşan kaynaklara göre, devlet destekli alıcılar artık yabancı şirketlerin tekliflerini daha detaylı inceliyor ve Çinli rakiplerin maruz kalmadığı güvenlik denetimlerine tabi tutuyor.

Siber Uzay İdaresi (CAC) tarafından yürütülen bu denetimler üç aydan fazla sürebiliyor. Ericsson ve Nokia çoğu durumda onay alabilse de, süreçlerin uzunluğu onları Çinli rakipleri karşısında dezavantajlı hale getiriyor.

Avrupa’da Huawei’ye uyarı, Çin’de pazar payı artışı

Avrupa’da hükümetler Huawei ve ZTE konusunda güvenlik uyarıları yaparken, Çinli şirketler hâlâ yüzde 30-35 aralığında pazar payını koruyor. Buna karşılık Nokia ve Ericsson’un Çin mobil ağ pazarındaki payı 2020’de yüzde 12 iken, geçen yıl yaklaşık yüzde 4’e kadar geriledi.

Gelirlerde sert düşüş

Çin’in 2022’de güncellediği siber güvenlik yasasıyla, kritik bilgi altyapısı sağlayıcılarının her satın alımı CAC’ye raporlaması zorunlu hale gelmişti. Bu düzenleme, yabancı firmaların tekliflerinin daha sıkı denetlenmesine yol açtı. Sürecin doğrudan CAC onayına bağlı olması, yerli içerik oranı yüksek Çinli üreticilere avantaj sağladı.

Ericsson ve Nokia ise son yıllarda Çin’deki gelirlerinde keskin düşüşler açıkladı.