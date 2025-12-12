Çin’in yapay zeka stratejisinde yeni adım: Yerli çip zorunluluğu kapıda

Çin, devlete ait şirketlerin işlettiği yapay zeka veri merkezlerinde yerli yarı iletkenlerin kullanılmasını teşvik etmeye hazırlanıyor. Washington’ın Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerine yönelik ihracat kısıtlamalarını gevşetmesine rağmen Pekin, bağımsız tedarik zinciri oluşturma hedefini sürdürüyor.

Huawei çipleri öne çıkacak

Hükümete bağlı Çin Bilgi Teknolojisi Güvenliği Değerlendirme Merkezi, yakında önerilen yerli çiplerin yer aldığı bir liste açıklayacak. Devlet kurumlarının bu listeleri satın almalarda kullandığı biliniyor. Huawei’nin çipleri ile SMIC tarafından üretilen Moore Threads modellerinin öne çıkması bekleniyor.

Yerlilikte yüzde 70 hedefi...

Çin, yapay zeka veri merkezlerinde kullanılan donanımda 2027 yılına kadar yüzde 70 yerli üretim oranına ulaşmayı hedefliyor. Başkan Xi Jinping, yapay zekâda hızlı gelişime karşı ülkenin kendi teknolojisine güvenmesi gerektiğini vurgulamıştı. 2026’da başlayacak beş yıllık plan da teknolojik bağımsızlığı temel hedef olarak belirliyor.

ABD’nin Nvidia’nın H200 çiplerinin ihracatına izin vermesine rağmen Pekin’in bu ürünlerin kullanımını sınırlandırması bekleniyor. Nvidia halen Çin’in yapay zeka çip pazarında yüzde 66 paya sahip, ancak hükümet politikalarıyla Huawei’nin hızla büyümesi öngörülüyor.

Çin yapımı çiplerin daha fazla enerji tükettiği belirtilirken, İç Moğolistan ve Gansu gibi bölgelerde yerel yönetimlerin veri merkezleri için elektrik tarifelerini düşürdüğü aktarılıyor.