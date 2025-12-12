WhatsApp’tan kapsamlı güncelleme! Sesli mesaj, cevapsız arama ve durum güncellemede büyük değişiklik

Milyarlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp, yılbaşına sayılı günler kala yeni bir güncelleme paketi yayınladı. Paylaşılan yeniliklerin, özellikle kullanıcıların iletişim alışkanlıklarında belirgin değişikliklere yol açması bekleniyor.

Cevapsız aramalarda sesli ve görüntülü not dönemi

WhatsApp’ın aktardığına göre, gelen en dikkat çekici özelliklerden biri cevapsız aramalara yönelik. Aradığınız kişi telefonu açmadığında artık doğrudan sesli ya da görüntülü bir not bırakılabiliyor. Karşı taraf da aramanın türüne göre bu kaydı sonradan dinleyebiliyor veya izleyebiliyor.

Uygulama temsilcileri, bu yenilikle birlikte geleneksel sesli mesaj alışkanlığının geri plana itilebileceğini ifade ediyor.

Konuşmayı kesmeden hızlı tepki verme

Sesli sohbetlere eklenen yeni ifade seçenekleriyle, konuşmayı bölmeden anlık tepkiler göndermek mümkün hale getirildi. Kullanıcılar artık sesli sohbet sırasında “selam” gibi kısa ifadeleri hızla iletebilecek.

Grup görüntülü görüşmelerinde devreye alınan “öne çıkan konuşmacı” özelliği de konuşan kişiyi otomatik olarak ekranda ön plana çıkararak takip kolaylığı sağlıyor.

Meta AI görsel araçlarında gelişmiş özellikler

WhatsApp, Meta AI tarafında da önemli yeniliklere imza attı. Görsel oluşturma yetenekleri güçlendirilirken, Midjourney ve Flux tabanlı modeller uygulamaya entegre edildi.

Bu sayede kullanıcılar yılbaşı mesajları, tebrikler ve durum paylaşımlarında daha gelişmiş yapay zeka görselleri üretebilecek. Ayrıca Meta AI ile fotoğraflar animasyonlu formatlara dönüştürülerek kısa videolar haline getirilebiliyor.

Masaüstü kullanıcıları için medya erişimi kolaylaştı

WhatsApp’ın masaüstü sürümüne getirilen yeni medya sekmesi, tüm sohbetlerdeki dosya, bağlantı ve görselleri tek yerde toplayarak aramayı kolaylaştırıyor.

Buna ek olarak bağlantı önizlemeleri yenilendi; uzun URL’ler kısaltılarak sohbet akışının bozulması önlendi.

Durum ve kanallar için yeni etkileşim seçenekleri

Durum bölümüne müzik sözleri, yanıtlanabilir sorular ve dokunarak etkileşim sağlanabilen çıkartmalar eklendi. Böylece kullanıcıların kendilerini daha çeşitli yollarla ifade edebilmesi hedefleniyor.

Öte yandan Kanallar’a eklenen “sorular” özelliği sayesinde yöneticiler, takipçileriyle gerçek zamanlı etkileşim kurabilecek.