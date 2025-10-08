Cisco yeni çipini tanıttı! Microsoft ve Alibaba ilk nüşterileri oldu
Cisco Systems, yapay zeka veri merkezlerini birbirine bağlamak için geliştirdiği yeni ağ çipi P200'ü tanıttı. Microsoft ve Alibaba’nın bulut birimlerinin ilk müşteriler arasında yer aldığı çip, Broadcom'un ürünleriyle rekabet edecek. P200, Cisco’nun yeni yönlendirici cihazının merkezinde kullanılacak ve farklı bölgelerdeki veri merkezleri arasında bağlantı kuracak.
Veri merkezleri arasında bağlantı kuracak
Broadcom'un rakip ürünleriyle yarışacak olan P200, Cisco'nun bugün tanıttığı yeni yönlendirici cihazın merkezinde kullanılacak. Bu cihaz, geniş alanlara yayılan yapay zeka sistemlerini eğiten veri merkezleri arasında bağlantı kurmak üzere tasarlandı.
Cisco Ortak Donanım Grubu Başkan Yardımcısı Martin Lund, "Artık ‘eğitim işi o kadar büyük ki, birden fazla veri merkezini birbirine bağlamam gerekiyor' diyoruz. Ve bu merkezler 1.000 mil uzakta olabilir" ifadelerini kullandı.
Yüzde 65 daha az enerji tüketiyor
Şirket, P200 çipinin daha önce 92 ayrı çipin yaptığı işi tek başına yerine getirebildiğini ve geliştirdikleri yönlendiricinin muadillerine kıyasla yüzde 65 daha az enerji tükettiğini açıkladı.