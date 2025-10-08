Cisco yeni çipini tanıttı! Microsoft ve Alibaba ilk nüşterileri oldu

Cisco Systems, yapay zeka destekli veri merkezlerini birbirine bağlamak için geliştirdiği yeni nesil ağ çipini duyurdu. Şirketin P200 adını verdiği çipin ilk müşterileri arasında Microsoft ve Alibaba'nın bulut bilişim birimleri yer aldı.

Veri merkezleri arasında bağlantı kuracak

Broadcom'un rakip ürünleriyle yarışacak olan P200, Cisco'nun bugün tanıttığı yeni yönlendirici cihazın merkezinde kullanılacak. Bu cihaz, geniş alanlara yayılan yapay zeka sistemlerini eğiten veri merkezleri arasında bağlantı kurmak üzere tasarlandı.

Cisco Ortak Donanım Grubu Başkan Yardımcısı Martin Lund, "Artık ‘eğitim işi o kadar büyük ki, birden fazla veri merkezini birbirine bağlamam gerekiyor' diyoruz. Ve bu merkezler 1.000 mil uzakta olabilir" ifadelerini kullandı.

Yüzde 65 daha az enerji tüketiyor

Şirket, P200 çipinin daha önce 92 ayrı çipin yaptığı işi tek başına yerine getirebildiğini ve geliştirdikleri yönlendiricinin muadillerine kıyasla yüzde 65 daha az enerji tükettiğini açıkladı.