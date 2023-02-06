Çukurova Üniversitesi Dijital Zararlı Tespit Tuzağı geliştirdi

Cihaz, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Muharrem Say’ın danışmanlığında yürütülen doktora tezi kapsamında doktora öğrencisi Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Dündar tarafından geliştirildi. Geliştirilen cihaz, başta Akdeniz meyve sineği olmak üzere dijital ortamda tanımlanmak koşuluyla tüm zararlılarla mücadelede erken uyarı sistemi olarak kullanılabilecek. Muadillerine kıyasla çok daha etkin ve kolay işletilebilen cihaza ait bir de cep telefonu uygulaması geliştirildi. Doç. Dr. Sait Muharrem Say, geliştirilen dijital platformun tarımsal ilaç uygulama sayı ve miktarını azaltacağını ifade etti.