DeepSeek’ten yeni yapay zeka modeli: V3.2-Exp tanıtıldı

Çin merkezli yapay zeka geliştiricisi DeepSeek, yeni deneysel modeli DeepSeek-V3.2-Exp’i duyurdu. Şirket, söz konusu modeli “bir sonraki nesil mimarisine doğru atılmış ara bir adım” olarak tanımladı.

Eğitim verimliliği ve uzun metin performansı

Hangzhou merkezli şirketin açıklamasına göre, V3.2-Exp modeli, önceki versiyonlarına kıyasla daha verimli şekilde eğitilebiliyor. Ayrıca uzun metin dizilerini işleme konusunda önemli geliştirmeler içeriyor.

Hugging Face’te paylaşıldı

DeepSeek, duyuruyu geliştirici topluluklarının en yoğun kullandığı platformlardan biri olan Hugging Face’te yaptı. Burada, yeni modelin teknik detaylarının ve kullanım alanlarının da geliştiricilerle paylaşıldığı belirtildi.