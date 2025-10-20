Dualingo çöktü mü, neden çöktü? Dualingo'ya neden girilmiyor?

Dünyanın en büyük çevrimiçi dil öğrenme platformu ve dünyada en çok indirilen eğitim uygulaması olan Dualingo'ya erişim sağlanamıyor. Dünya genelinde milyonlar mağdur olurken sorunun nedeni araştırılıyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "Dualingo çöktü mü, neden çöktü" şeklinde...

Dualingo neden çöktü?

On binlerce web sitesi sunucu platformu olarak Amazon Web Services'i kullanıyor. Amazon Web Services'inn çöküşü nedeniyle Dualingo'ya da girilmiyor.

Öte yandan Amazon Web Services yetkililerinden açıklama henüz yapılmadı.