Dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisi ASUS'tan

Dünyanın lider bilgisayar üreticisi ASUS, dünyanın en önemli ve etkili teknoloji fuarı CES 2023 kapsamında “İnanılmaz Bir Gelecekle Tanışın” sloganıyla en yeni teknolojik ürünlerini görücüye çıkardı. ASUS, yeni ürünleriyle, görsel deneyimleri yeniden şekillendiren, dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisi dahil olmak üzere eksiksiz bir içerik oluşturucu çözümleri sunuyor. Yeni serisinde güce ve yaratıcılığa dikkat çeken ASUS, özellikle ExpertBook B9 OLED ve Chromebook Vibe CX34 Flip cihazlarıyla işletmeler için kapsamlı ve güçlü yenilikler getiriyor.

Dünyanın ilk gözlüksüz 3D OLED teknolojisi: ASUS Spatial Vision

ASUS, bir dizüstü bilgisayarda sürükleyici 3D deneyimlere olanak tanıyan dünyanın ilk gözlüksüz (otostereoskopik) 3D OLED teknolojisi ASUS Spatial Vision'ı duyurdu. Bu özellik, bir lentiküler lens ve gelişmiş göz izleme kamera teknolojisiyle ekranın her bir göz için farklı görüntüler oluşturmasını sağlayarak otostereoskopik bir 3D görüntü elde edilmesini sağlıyor. Kullanıcılar ayrıca 2D ve 3D arasında zahmetsizce geçiş yapabiliyor. Bu yeni teknoloji ile içerik oluşturucuları fiziksel prototipleri incelemeye gerek kalmadan 3B nesnelerin ve efektlerin ayrıntılarını doğrudan ekranda görebilecekler, iş akışlarını daha verimli hale getirirken zamandan ve paradan tasarruf edecekler.

OLED ekranlar, kusursuz görseller için 1.000.000:1 kontrast oranı, 0,2 ms yanıt süresi ve 120 Hz yenileme hızı sunarken, en akıcı görüntüleme deneyimi için parazitlenmeyi de en aza indiriyor. Ayrıca hızla büyüyen Metaverse uygulamaları için de büyük potansiyel sunuyor. Gözlüksüz 3D OLED teknolojisi, kullanıcıların 3D videolar ve filmler izlemesine, 3D oyunlar oynamasına ve 3D model görselleştirmenin veya içerik oluşturmanın keyfini çıkarmasına olanak tanırken aynı zamanda geliştiricilere sınırsız potansiyel sunan ASUS Spatial Vision Hub'daki özel uygulamalarla da entegre olabiliyor.

ASUS, sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyor

ASUS, 2023 yılında tüketici dizüstü bilgisayarlarının %90'ından fazlasında EPEAT ve ENERGY STAR® 8.0 standartlarını karşılayacak. Ürünlerini sıfırdan sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak geliştiren ASUS, daha uzun ürün yaşam döngüleri sağlamayı hedefliyor. ASUS, ürün imalatında ve paketlemede sürdürülebilir malzemeler kullanıyor ve 2017'den bu yana aktif olarak 1.500 ton PCR (tüketici sonrası geri dönüştürülmüş) plastik ve 2022'de 20.000 tondan fazla geri dönüştürülmüş kağıt tedarik etti ve kullandı. Son yıllarda 40.000 tondan fazla elektronik atığın (e-atık) geri dönüştürülmesini sağladı.

Sürdürülebilirlik çalışmaları bunlarla da bitmeyen ASUS, daha dayanıklı ürünler geliştirerek, israfı azaltabiliyor ve dizüstü bilgisayarlarının ömrünü uzatabiliyor. ASUS 2023 model tüketici dizüstü bilgisayarlarını, 26 teste dayanan olağanüstü sağlam MIL-STD 810H ABD askeri sınıfı standardını sağlamaları için en zorlu dayanıklılık testine tabi tutacak.

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604): 3D OLED mobil iş istasyonu

ASUS ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604), dünyanın ilk 3D OLED içerik oluşturucu mobil iş istasyonu olma özelliğini taşıyor. Rafine bir mineral siyahı kaplamaya sahip cihaz, daha ince ekran çerçeveleri sağlayan ve arka havalandırma delikleri için yer açan kademeli tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu tasarım aynı zamanda dizüstü bilgisayar ekranının düz durmasını sağlayarak 180° dönebilen yapısıyla farklı görüş açılarına da olanak sunuyor. Teknolojide çığır açan cihazın 3,2K 120 Hz 3D OLED ekranı sayesinde içerik oluşturucular ve oyuncular, 3D fotoğrafları, videoları ve hatta oyunları gözlük veya kulaklık gibi herhangi bir ekipman olmadan görüntüleyebiliyor. ASUS Spatial Vision teknolojisi, 2D görsel içeriğin tek bir düğmeye dokunarak gerçek zamanlı olarak sorunsuz bir şekilde sürükleyici 3D'ye dönüştürülmesine olanak tanıyor. Ekran ömrünü en üst düzeye çıkarmak için uyarlanabilir karartma teknolojisine sahip süper parlak OLED paneli, çarpıcı ayrıntılar ve canlı renkler sunuyor. 13. Nesil Intel Core i9-13980HX işlemcisi, NVIDIA GeForce RTX 40 serisi dizüstü bilgisayar ekran kartı, 64 GB'a kadar yükseltilebilir belleği ve ultra hızlı depolaması, içerik oluşturucularına sınırsız yaratıcılık desteği veriyor.

ASUS Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604): Dünyayı 3D ile büyüleyin

ASUS Vivobook Pro 16X 3D OLED (K6604), dünyanın ilk gözlüksüz otostereoskopik 3D OLED 3.2K 120 Hz ekranına ve ASUS Spatial Vision teknolojisine sahip 16 inç dizüstü bilgisayar olarak segmentinde standartları belirliyor. Çift SO-DIMM'li 64 GB'a kadar DDR5 4800 MHz RAM ve 2 TB'a kadar PCIe® 4.0 x4 SSD ile yapılandırılabiliyor. Yaratıcı odaklı bu güçlü dizüstü bilgisayar, en yeni NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU tarafından sağlanan grafiklerle birlikte 13. Nesil Intel Core i9-13980HX işlemci tarafından destekleniyor ve isteğe bağlı performans artışı için bir MUX Anahtarı ve NVIDIA Studio Sürücüsü desteği sunuyor.

ASUS Zenbook Pro 16X OLED (UX7602BZ): Bugüne kadarki en güçlü Zenbook

Intel ile iş birliği yapan ASUS, Zenbook Pro 16X OLED'i (UX7602BZ) 2023 için yeniden tasarlayarak şimdiye kadarki en güçlü model haline getirdi. Yeni dizüstü bilgisayar, en son ASUS Supernova System-on-Module (SoM) tasarımına sahip benzersiz bir Intel işlemciye sahip. Bu modül paketleme tekniği, anakart çekirdek alanının %38 oranında azaltılması ve sistemin genel soğutma verimliliğinin artırılması da dahil olmak üzere bir dizi fayda sunuyor. Dizüstü bilgisayar, yüksek performans modunda sıcaklığını 7°C düşürerek toplam 155 W'a kadar TDP elde etmesini sağlayan bir sıvı metal termal bileşik kullanıyor. Yeni 2023 Zenbook Pro 16X OLED, 13. Nesil Intel Core i9-13905H işlemci, NVIDIA GeForce RTX 40 Serisi GPU ve 32 GB hızlı LPDDR5X DRAM ile ultra güçlü performansıyla çığır açıyor. Ultra kompakt ASUS Supernova SoM, video düzenleme performansını ve 3B oluşturma kapasitesini fark edilir şekilde artırarak, işlem süresini de önemli ölçüde kısaltıyor.

ASUS Zenbook Pro 14 OLED (UX6404) ve Zenbook 14X OLED (UX3404): Performans ve taşınabilirliğin kusursuz uyumu

Yalnızca 1,65 kg ağırlığında ve 1,8 cm'den daha ince olan Zenbook Pro 14 OLED (UX6404), hareket halindeki içerik oluşturucuların olanaklarını genişleten üst düzey performansa, sınıfının en iyisi görsellere, şaşırtıcı yeniliklere ve kompakt kasaya sahip. Üstün teknik özellikleri ile süper akıcı hareket ve ultra canlı renkler üreten yepyeni 2.8K 120 Hz OLED NanoEdge Dolby Vision® ekran ile geliyor. Ayrıca renk doğruluğu için Pantone onaylı ve sinema sınıfı %100 DCI-P3 renk gamına sahip. Zenbook Pro 14 OLED, en yeni 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci ve 16 GB hızlı DDR5 RAM, stüdyo sınıfı NVIDIA GeForce RTX 40 serisi GPU tarafından destekleniyor.

İnce ve hafif bir kasaya sahip Zenbook 14X OLED (UX3404), mobil hayatı çok sağlam bir temele oturtuyor. Bu güçlü modelin Kumtaşı Beji ve Inkwell Gri olmak üzere iki renk seçeneği mevcut. Kumtaşı Bej versiyonu, seramik benzeri bir yüzey ve taş benzeri bir his yaratan yeni bir çevre dostu plazma elektrolitik oksidasyon (PEO) kaplama tekniğinden yapılmış bir kapağa sahip. Ve içinde, en yeni 13. Nesil Intel Core i9-13900H işlemci, stüdyo sınıfı NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartı, 32 GB hızlı LPDDR5 bellek ve 1 TB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Ayrıca daha büyük 14,5 inç 16:10 2,8K 120 Hz OLED HDR NanoEdge ekran ve daha uzun ömürlü 70 Wh pil içeriyor.

İnanılmaz derecede güçlü iş çözümleri

ASUS ExpertBook B9 OLED (B9403CVA): Şirket yöneticileri için ultra hafif, tavizsiz performans sunan B9403CVA, çevreye duyarlı bir üretim teknolojisi kullanan ilk tamamen metal ASUS dizüstü bilgisayar olma özelliği taşıyor. Çevre dostu üretim süreci, üretim malzemelerinin %29'a kadar azaltılmasına yardımcı olurken, enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için üretim süresini %75'e kadar kısaltıyor. B9403CVA, gücünü Intel vPro® platformunu destekleyen 13. Nesil Intel işlemciden alıyor. Cihaz, %90 ekran-gövde oranına sahip yükseltilmiş 2,8K ekrana, fan gürültüsünü azaltmak için akıllı toz giderme özelliğine sahip çift fandan oluşan akıllı soğutma sistemine de sahip. Geliştirilmiş FHD IR kamera çözünürlüğe sahip ekranı önceki nesle göre %26,8 daha büyük bir dokunmatik yüzeyden yararlanıyor. Cihaz, ayrıca dünyanın en hafif 14 inç iş dizüstü bilgisayarlarından biri ve diğer 13 inç dizüstü bilgisayarların çoğundan daha hafif. 16:10 OLED ekranı, geniş bir görsel çalışma alanıyla birlikte canlı ve doğru renkler de sunuyor. Ultra hafif bir magnezyum-lityum alaşımından hazırlanmış cihaz, ABD askeri sınıfı dayanıklılık sunarken artık daha hafif, daha güçlü ve daha taşınabilir.

ExpertBook B9 OLED ayrıca NFC oturum açma, yüz tanıma ile oturum açma, Kensington kilit yuvası, fiziksel web kamerası kalkanı ve parmak izi sensörü dahil olmak üzere üstün bir güvenlik ve gizlilik sunuyor.

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA): Olağanüstü oyun deneyimleri için artırılmış çok yönlülük

ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip (CX3401FBA), hareket halindeyken benzersiz bulut oyun deneyimleri ve kesintisiz üretkenlik sunmak için inanılmaz derecede gerçekçi görseller ile olağanüstü performansı bir araya getiriyor. 12. Nesil Intel Core i7 işlemciye ve 16 GB belleğe, %83 ekran-gövde oranına, 360° ErgoLift menteşeye, WUXGA 144 Hz ekrana, dört bölgeli RGB aydınlatmaya, gölgelenme önleyici klavyeye, WiFi 6E teknolojisine ve ultra hızlı özelliklere sahip cihaz, sürükleyici oyun deneyimi için her şeyi bir arada sunuyor. Entegre Harman Kardon sertifikalı uzamsal ses, sürükleyici deneyime katkıda bulunurken, MIL-STD 810H ABD askeri sınıfı standartlarına göre yapılan testler cihazın dayanıklılığını garantiliyor. Hızlı erişimli depolama sağlayan geniş bir PCI Express® SSD ile projelerin arasında hızla ilerlemek veya hareket halindeyken eğlencenin keyfini çıkarmak için, Google Workspace uygulamaları ve Google Play'deki diğer üretkenlik uygulamaları aracılığıyla 1.400'den fazla oyuna kolayca erişmek mümkün. Dizüstü bilgisayar tek bir şarjla 10 saate kadar çalışabiliyor.

ASUS Chromebox 5: Basit, hızlı ve güvenli

Yeni ASUS Chromebox 5, abartısız modern tasarımında güçlü bir performans barındırıyor. Otomatik sistem güncellemeleri, G/Ç bağlantı noktaları ve VESA montaj desteği onu ev, ofis veya okul için ideal kılıyor. ASUS Chromebox 5, gücünü 12. Nesil Intel Core işlemciden alıyor ve olağanüstü kablosuz performans için Intel WiFi 6E AX211 içeriyor. Hatta, kullanıcıların desteklenen cihazları Chromebox 5'in üst kapağına yerleştirerek kolayca şarj etmelerini sağlayan yerleşik bir 15 W kablosuz şarj cihazına da sahip. Chromebox 5, Google Play'den Android uygulamaları için tam destek ile kullanıcılara en sevdikleri mobil uygulamaları bir mini bilgisayarın gücüyle çalıştırma yeteneği veriyor.

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617): AMD'den gücünü alan oyun merkezi

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Edition (FA617), en yeni oyunları kolayca oynamak isteyenler için tasarlanmış, tamamen AMD'den oluşan bir güç merkezi. En yeni Ryzen 9 Zen 4 CPU'ya, Radeon RDNA3 GPU'ya ve AMD Smart Access Graphics'e sahip. Daha ince çerçeveler, %90 ekran-gövde oranı ve QHD 240 Hz'e varan yenileme hızı paneli sayesinde oyuncuların en sevdikleri içeriklerin tadını çıkarmalarını garantiliyor. Ayrıca 84 kanatlı Arc Flow Fans™ ve yedi adede kadar ısı borusu ve ayrıca ısıyı sistemden verimli bir şekilde dışarı atan dört egzoz çıkışı ile birlikte sunuluyor. A16 Advantage Edition ayrıca USB4®, 2 TB'a kadar PCIe 4.0 x4 depolama ve DDR5 4800 MHz RAM ile yeni nesil donanım desteği sunarken, tüm RAM ve depolama yuvalarına tamamen erişilebiliyor. Dolby Atmos desteği, oyuncuların sesten en iyi şekilde yararlanmasını sağlarken İki Yönlü Yapay Zeka Gürültü Önleme özelliği her senaryoda en net iletişime imkan sunuyor.

ASUS TUF Gaming F15/17 ve A15/17 (FX507/707 ve FA507/707): Güçlü ve dayanıklı

F15/17 Intel Core i9-13900H işlemciye sahipken TUF Gaming A15/17, AMD Ryzen 9 Zen 4 işlemci ile birlikte sunuluyor. Yeni nesil birçok oyunda, 1440p'de bile yüksek kare hızları sunan en yeni GeForce RTX 40 Serisi GPU ile oyun grafikleri ipeksi pürüzsüzlükte deneyimlenebiliyor. DLSS gibi yapay zeka destekli teknoloji ile desteklenen başlıklar, ultra akıcı hareket için daha da yüksek kare hızlarında çalışıyor. Oyun kitaplığı dolduğunda, boş bir M.2 NVMe PCIe Gen 4x4 SSD yuvası, depolama kapasitesini yükseltebiliyor. 2023’ün en yeni dört modelinde de NVIDIA Advanced Optimus ile bir MUX Anahtarı bulunuyor. MUX Anahtarı, bir dizüstü bilgisayarın oyun oynarken tümleşik grafikleri atlamasına, performansı artırmasına ve gecikmeyi azaltmasına olanak tanıyor. NVIDIA Advanced Optimus'un eklenmesi bu işlemin otomatik olarak gerçekleşmesini sağlayarak oyunculara tek bir düğmeye basmaya gerek kalmadan oyunlarda daha yüksek performans vadediyor.

Yüksek performanslı donanım, üstün bir soğutma gerektirir. Cihazların fanları, önceki modellere göre %13'e kadar daha fazla hava akışı sağlamanın yanı sıra geçen yılın tasarımına göre daha sessiz. Ayrıca daha fazla performans için daha yüksek GPU güç hedeflerine erişim de sağlıyorlar.