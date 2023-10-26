Düşük model 'cep'te satışlar 2'ye katlanacak

Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar ile, nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek.

Kararnamanenin 1 Kasım’da yürürlüğe girmesi ile birlikte cep telefonu satın almak ve destekten yararlanmak isteyen gençlerin talebi yerli üretime yarayacak. Yılın son çeyreğinde fiyatı düşük modellerdeki cihazların satışlarının ikiye katlanması sektörün beklentisi olarak dikkat çekiyor. Destek kapsamına giren, üretimi Türkiye’de yapılan 10 marka bulunuyor.

Bu markaların pazara sunduğu model sayısı ise 50’yi aşıyor. Casper , General Mobile, Omix, Poco, Reeder, Realme, Samsung, TCL, Xiaomi Redmi ve Vivo Türkiye’de bu kapsama giren üretimleri gerçekleştiren marka ve şirketler arasında. Türkiye’de yerli üretim yapan şirketlerden Samsung, yılın ikinci çeyreğinde 880 bin, Redmi 430 bin, Reeder 119 bin Tecno 113 bin Vivo 104 bin Realme 85 bin Omix 82 bin cihaz kaydı gerçekleştirmişti.

Karara göre, cihazın satın alındığı tarihte 26 yaşından gün almamış, açık öğretim fakültesi dışındaki üniversite öğrencileri bir defaya mahsus olmak üzere bu destekten yararlanabilecek. Destek tutarı en fazla 5.500 lira olacak. Cihazlar, 24 ay boyunca, satın alan öğrenci tarafından kullanılacak. Aksi tespit edildiğinde, ödenen destek tutarı faizi ile geri alınacak.