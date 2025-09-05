E-imza veri havuzu hacklendi iddiası: BTK'dan yanıt geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), bazı haber kaynaklarında yer alan “e-imza veri havuzunun hacklendiği” yönündeki iddiaları yalanladı.

Kurum, kamuoyunu yanlış bilgilendiren bu haberler üzerine yaptığı açıklamada, Türkiye’de kullanılan tüm elektronik imzaların (e-imza), yalnızca BTK tarafından yetkilendirilen 8 Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) tarafından üretildiğini hatırlattı.

“Toplu veri havuzu bulunmamaktadır”

BTK açıklamasında, e-imza sisteminde kullanıcıların pin kodları ya da kişisel verilerinin kurum bünyesinde tutulmadığına dikkat çekildi. Ayrıca Türkiye’deki e-imzalara ilişkin bilgilerin BTK veya e-Devlet dahil hiçbir yerde toplu halde depolanmadığı vurgulandı.

Her bir Nitelikli Elektronik Sertifika’nın yalnızca sertifika sahibinin elindeki USB e-imza cihazında bulunduğunu belirten BTK, bu nedenle herhangi bir veri havuzundan çalınma ihtimalinin söz konusu olmadığını kaydetti.

Asılsız iddialara yasal süreç

BTK, “Siber güvenlik alanında yanıltıcı ve yanlış bilgilerin yayılması toplumda endişe ve panik yaratma potansiyeline sahiptir. Elektronik İmza gibi güven hizmetlerinin güvenirliğini sarsıcı nitelikte algı oluşturmak suç teşkil etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu’na atıf yapılarak, siber uzayda gerçeğe aykırı içerik üreten ve yayanların iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile karşılaşabileceği belirtildi.

BTK, e-imza kullanıcılarını hedef alan asılsız veri sızıntısı haberlerini yayan kaynaklar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu ve yasal sürecin başlatıldığını açıkladı.